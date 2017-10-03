03 октября 2017
Телеканал NTD

Более 100 тысяч клиентов Monarch Airlines не смогли улететь домой

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Британская лоукост-авиакомпания Monarch Airlines в понедельник потерпела крах. Это привело к отмене тысяч рейсов. Она стала жертвой ожесточённой конкуренции, а также слабеющего фунта стерлингов.

Банкротство Monarch уже назвали крупнейшим подобным инцидентом в отрасли. Это затронет в общей сложности около 900 тысяч пассажиров. Кроме того, более 100 тысяч туристов не смогли вернуться в Великобританию. Властям пришлось начать крупнейшую в своей истории репатриацию населения в мирное время.

Это аэропорт в Гибралтаре. Здесь паники нет. Но многие пассажиры были застигнуты врасплох.

[пассажир]:
«У меня рак и диабет. Мне нужны таблетки, обезболивающее и подобные препараты. Я взял запас только на этот полёт. Надо было взять больше, но я не ожидал, что такое случится».

[пассажир]:
«Были некоторые проблемы с получением информации. Мы только прибыли в терминал? и нам сообщили немного. Пришлось ещё раз бронировать. Но в целом проблему решили очень быстро, так что я доволен».

Власти поместили Monarch под внешнее управление. Они также обещают, что большинство пассажиров получат денежные компенсации.

Monarch Airlines – пятая по величине авиакомпания Великобритании. Она выполняла рейсы из пяти аэропортов в 40 городов мира. Главным её направлением была Испания. Также компания продавала комплексные туры.

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