Сможет ли новый председатель решить кризис в ЮНЕСКО?

«Устаревшая», «политизированная», «продвигающая фальшивые исторические факты» – это лишь часть критики, которая звучит в адрес ЮНЕСКО. В последние годы сложные геополитические противоречия буквально парализовали работу этого агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры.

На этой неделе начинается гонка за право сменить на посту председателя ЮНЕСКО Ирину Бокову. И кто бы ни занял её место, ему или ей придётся восстанавливать доверие к организации, которая была создана на пепелище Второй мировой войны и постепенно стала заложницей региональных противоречий и недостатка финансирования.

[Одри Азулай, кандидат на пост председателя ЮНЕСКО]:

«Мы считаем, что настолько сильная политизированность ЮНЕСКО недопустима. Наблюдается нарушение равновесия, также существует огромная потребность в образовании».

Один из примеров кризиса – заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«ЮНЕСКО объявило Пещеру Патриархов в Хевроне палестинским объектом культурного наследия. Это хуже, чем фальшивые новости. Это фальшивая история».

Израильско-палестинские отношения – лишь одна из проблем. К примеру, в 2016 году Япония пригрозила прекратить взносы в ЮНЕСКО из-за документов по Нанкинской резне 1937 года, представленных в организацию Китаем.

Ситуация в ЮНЕСКО ухудшилась ещё больше, когда в 2011 году делать взносы в бюджет прекратили США в знак протеста против предоставления права членства Палестине.

[Хамад Бин Абдулазиз аль-Кавари, кандидат на пост председателя ЮНЕСКО]:

«Я могу вас уверить, что в ЮНЕСКО должны участвовать все страны мира без исключения, маленькие или большие. И мы не будем жалеть усилий, чтобы наладить диалог с Соединёнными Штатами Америки».

ЮНЕСКО со штаб-квартирой в Париже начинает голосование за кандидатов 9 октября. Среди претендентов – представители Азербайджана, Китая, Египта, Франции, Ливана, Катара и Вьетнама. Свои кандидатуры ранее отозвали Ирак и Венесуэла.

Голосование будет проходить максимум в пять раундов. Если два финалиста наберут одинаковое количество голосов, то они будут тянуть жребий.