Стрельба в Техасе: 26 погибших

[Грег Эбботт, губернатор штата Техас]:

«Мы имеем дело с самой массовой стрельбой за всю историю нашего штата. Столько семей потеряли любимых – отцы, матери, сыновья и дочери. Ещё хуже то, что это случилось в церкви».

Трагедия в маленьком городке Сазерленд-Спрингс в Техасе. В воскресенье белый мужчина открыл стрельбу из винтовки во время службы в баптисткой церкви. Не менее 26 человек погибли, около 20 пострадали. Убитым было от пяти до 72 лет.

Как сообщается, злоумышленник начал стрелять снаружи церкви и потом вошёл в здание. Когда он выходил, по нему открыл огонь из винтовки один из местных жителей. Позже нападавшего обнаружили мёртвым в его автомобиле.

[Грег Эбботт, губернатор штата Техас]:

«Спасибо тем, кто отреагировал первым, за то, что они сделали в этой трудной ситуации. Они продолжают помогать собрать воедино этот очень сложный пазл, чтобы мы смогли дать ответы на вопросы общественности».

Президент США Дональд Трамп находится со своим первым визитом в Азии. На трагедию в Техасе он отреагировал из Токио.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Этот дьявольский акт был совершён, когда жертвы и их семьи находились на богослужении. Нашу боль и скорбь не выразить словами, и сложно представить, как страдают те, кто потерял любимых. Наши сердца разбиты, но в эти тёмные времена американцы стараются делать всё возможное, держаться вместе. Мы берёмся за руки, запираем замки и через слёзы и грусть остаёмся сильными. Моя администрация предоставит Техасу и местным властям полную поддержку в расследовании этого ужасного преступления».

Как сообщают американские СМИ, нападавший – 26-летний Дэвин Патрик Келли. До 2014 года он служил в ВВС США, но попал под военный трибунал за семейное насилие и был уволен. По предварительным данным, с террористическими группировками он не связан.

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