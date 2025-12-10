Гирлянды, ёлки и олени: мужчина превратил свой дом в Кейптауне в рождественскую сказку

Тысячи огней каждый вечер зажигаются в этом доме в Кейптауне. Одновременно звучат рождественские мелодии. Инсталляцию создал..
Тысячи огней каждый вечер зажигаются в этом доме в Кейптауне. Одновременно звучат рождественские мелодии.
Инсталляцию создал владелец дома Рик ван дер Гальен.
[Рик ван дер Гальен, владелец дома]:
«Здесь повсюду бегают дети. Им это нравится, они кричат и шумят. Все хотят фотографироваться».
Зайти во двор и полюбоваться огнями может любой. Дети с удовольствием заглядывают в окна. В доме тоже всё украшено. Хозяин сделал и рождественский вертеп.
Вход бесплатный, но можно оставить пожертвования в виде корма и других товаров для животных. Всё это поступит в благотворительные организации.
[Ди Миллс, жительница Кейптауна]:
«Мы обожаем это место и приезжаем каждый год по несколько раз. А в этом году мы приехали, потому что хотим взять котёнка или двух котят. И то, что здесь собирают помощь для животных, просто замечательно».
Иллюминация включается ежедневно на два часа. Это продлится до 30 декабря.
