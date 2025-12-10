Тысячи огней каждый вечер зажигаются в этом доме в Кейптауне. Одновременно звучат рождественские мелодии. Инсталляцию создал..

Гирлянды, ёлки и олени: мужчина превратил свой дом в Кейптауне в рождественскую сказку

Тысячи огней каждый вечер зажигаются в этом доме в Кейптауне. Одновременно звучат рождественские мелодии.

Инсталляцию создал владелец дома Рик ван дер Гальен.

[Рик ван дер Гальен, владелец дома]:

«Здесь повсюду бегают дети. Им это нравится, они кричат и шумят. Все хотят фотографироваться».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Зайти во двор и полюбоваться огнями может любой. Дети с удовольствием заглядывают в окна. В доме тоже всё украшено. Хозяин сделал и рождественский вертеп.

Вход бесплатный, но можно оставить пожертвования в виде корма и других товаров для животных. Всё это поступит в благотворительные организации.

[Ди Миллс, жительница Кейптауна]:

«Мы обожаем это место и приезжаем каждый год по несколько раз. А в этом году мы приехали, потому что хотим взять котёнка или двух котят. И то, что здесь собирают помощь для животных, просто замечательно».

Иллюминация включается ежедневно на два часа. Это продлится до 30 декабря.

Короткая ссылка на эту страницу: