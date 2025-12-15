В Колумбии школьный автобус упал со скалы: 17 жертв

Это траурная церемония в колумбийском городе Медельин. Люди пришли почтить память жертв аварии со школьным автобусом,..

Это траурная церемония в колумбийском городе Медельин. Люди пришли почтить память жертв аварии со школьным автобусом, которая произошла ранее в тот же день.

Автобус упал со скалы в сельской местности на севере страны. Инцидент случился рано утром в воскресенье. Погибли 17 человек, ещё 20 пострадали.

Как сообщают, автобус следовал из карибского города Толу в Медельин после школьной поездки. В нём ехали ученики средней школы Антиокии. На пляже в Толу они отмечали свой выпускной.

[Хуан-Хосе Кисеньо, друг погибших]:

«Мы провели вместе много лет, и я просто желаю им всего наилучшего. Пусть Бог хранит их на небесах, и большое спасибо им за всё». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [Андрес Хулиан Рендон, губернатор Антиокии]:

«Судебно-медицинская экспертиза начнёт проводить необходимые исследования, и мы координируем свои действия с национальной полицией. Тела доставят в Медельин».

Причин аварии пока не называют. Ведётся следствие.

Короткая ссылка на эту страницу: