Кругосветка под парусом: француз установил новый рекорд

[Тома Ковиль, мореплаватель]:

«Это сильная, глубокая радость».

Кругосветное путешествие французского мореплавателя подошло к финишной черте в порту Брест на западе полуострова Бретань. Тома Ковиль обогнул земной шар в одиночку под парусом за 49 дней три часа семь минут и 38 секунд. Тем самым он побил предыдущее достижение более чем на восемь дней и установил новый мировой рекорд.

Это было уже пятое путешествие Ковиля в попытке установить рекорд. В последнюю кругосветку он отправился на 31-метровом парусном тримаране. Мореплавателю удалось добиться средней скорости в 45 километров в час.

[Тома Ковиль, мореплаватель]:

«В управлении многокорпусными судами, в отличие от монокорпусных, сложность в том, что, если что-то упустишь, то погибнешь. Это как альпинизм или восхождение без страховки. Если не будет сцепления с поверхностью, то упадёшь. Поэтому ощущаешь напряжение, с которым трудно справиться».

Предыдущий рекорд был установлен восемь лет назад другим французом – Франсисом Жуайоном. Он совершил кругосветное путешествие под парусом за 57 дней и 13 часов.