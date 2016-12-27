27 декабря 2016

Кругосветка под парусом: француз установил новый рекорд

| 0
Кругосветное путешествие французского мореплавателя подошло к финишной черте в порту Брест на западе полуострова Бретань. Тома Ковиль обогнул земной шар в одиночку под парусом за 49 дней три часа семь минут и 38 секунд. Тем самым он побил предыдущее достижение более чем на восемь дней и установил новый мировой рекорд.

[Тома Ковиль, мореплаватель]:
«Это сильная, глубокая радость».

Это было уже пятое путешествие Ковиля в попытке установить рекорд. В последнюю кругосветку он отправился на 31-метровом парусном тримаране. Мореплавателю удалось добиться средней скорости в 45 километров в час.

[Тома Ковиль, мореплаватель]:
«В управлении многокорпусными судами, в отличие от монокорпусных, сложность в том, что, если что-то упустишь, то погибнешь. Это как альпинизм или восхождение без страховки. Если не будет сцепления с поверхностью, то упадёшь. Поэтому ощущаешь напряжение, с которым трудно справиться».

Предыдущий рекорд был установлен восемь лет назад другим французом – Франсисом Жуайоном. Он совершил кругосветное путешествие под парусом за 57 дней и 13 часов.

Кругосветка под парусом: француз установил новый рекордПревращать эмоции в духи обучают в ГрасеНовые технологии автопрома представили в ПарижеГруппа французов помогает беженцам попасть вглубь страныТайский бокс и чирлидинг предварительно признаны олимпийскими видами спортаВо Франции обнаружили птичий грипп H5N8Мария Шарапова вернётся в теннис в апреле 2017-гоСловенский город не хочет отдавать Франции останки короля«Летающие французы» занялись сёрфингом над пропастьюТайваньцы увлеклись европейскими боями на мечах

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.