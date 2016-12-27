Кругосветка под парусом: француз установил новый рекорд

[Тома Ковиль, мореплаватель]:
«Это сильная, глубокая радость».
Это было уже пятое путешествие Ковиля в попытке установить рекорд. В последнюю кругосветку он отправился на 31-метровом парусном тримаране. Мореплавателю удалось добиться средней скорости в 45 километров в час.
[Тома Ковиль, мореплаватель]:
«В управлении многокорпусными судами, в отличие от монокорпусных, сложность в том, что, если что-то упустишь, то погибнешь. Это как альпинизм или восхождение без страховки. Если не будет сцепления с поверхностью, то упадёшь. Поэтому ощущаешь напряжение, с которым трудно справиться».
Предыдущий рекорд был установлен восемь лет назад другим французом – Франсисом Жуайоном. Он совершил кругосветное путешествие под парусом за 57 дней и 13 часов.