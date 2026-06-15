ЧМ-2026: Швеция разгромила Тунис, а Кот-д’Ивуар вырвал победу на последних минутах

Швеция начала Чемпионат мира по футболу с крупной победы над Тунисом – 5:1. Матч группы F..

Швеция начала Чемпионат мира по футболу с крупной победы над Тунисом – 5:1. Матч группы F прошёл в мексиканском Монтеррее. Для шведов это первая с 1938 года игра чемпионата мира с пятью голами. Она вывела сборную на первое место в группе.

Ранее в этой же группе Нидерланды и Япония сыграли вничью – 2:2. После первого тура у Швеции три очка, у Нидерландов и Японии по одному, у Туниса – ноль.

В группе E Кот-д’Ивуар обыграл Эквадор со счётом 1:0. Победа стала первой для страны над южноамериканской сборной на чемпионатах мира и прервала беспроигрышную серию Эквадора из 19 матчей.

[болельщик сборной Кот-д’Ивуара]:

«Я горжусь своей страной. Я горжусь своей командой и очень счастлив».

[болельщик сборной Кот-д’Ивуара]:

«Это воплощение мечты. Нас здесь было не так много, стадион был жёлтым, но мы пришли, нас было слышно, когда это было нужно. А в конце матча этот удар Амада Диалло был просто потрясающим».

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Ещё одним лидером группы E стала Германия. Немцы разгромили дебютанта турнира Кюрасао со счётом 7:1 и получили серьёзное преимущество по разнице мячей. После первого тура Германия и Кот-д’Ивуар набрали по три очка.

К настоящему моменту на турнире уже стартовали группы A, B, C, D, E и F.

В понедельник начинаются матчи в группах G и H. Болельщиков ждут встречи Ирана с Новой Зеландией, Бельгии с Египтом, Саудовской Аравии с Уругваем и Испании с Кабо-Верде. Игры пройдут в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Майами и Атланте.

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