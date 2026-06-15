Трагедия в небе над Рио-де-Жанейро. В западной части города столкнулись два вертолёта. Все люди на борту..

Два вертолёта столкнулись над Рио: все на борту погибли

Трагедия в небе над Рио-де-Жанейро. В западной части города столкнулись два вертолёта. Все люди на борту обоих погибли.

По данным полиции, среди погибших пассажиров – американский певец и комик Оливер Три. Ему было 32 года. Также погиб аргентинский ютубер Гаспар Прим, известный как Гаспи.

[Фернандес де Фрейтас, очевидец]:

«Я поднял глаза и увидел два вертолёта. Один горел, и я увидел, как мужчина выпрыгивает из другого. Похоже, он был в отчаянии. Один вертолёт уже горел, другой падал, и из одного из них выпрыгивал мужчина. Это было ужасно – просто кошмар». [Фабио Контрейрас, пожарная служба Рио-де-Жанейро]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Наши сотрудники зафиксировали, что, к сожалению, в первом вертолёте погибли пять человек. Мы также обнаружили шестую жертву во втором вертолёте примерно в 100 метрах от места происшествия».

Один из вертолётов разбился на парковке автосалона, где стояло несколько электромобилей. Вспыхнул пожар. Его уже потушили.

По словам официальных лиц, причина столкновения пока неизвестна. Ведётся следствие.

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