Трамп заявил о скором подписании мирного соглашения с Ираном

США и Иран могут подписать мирное соглашение уже в ближайшие выходные. Об этом заявил президент США..

США и Иран могут подписать мирное соглашение уже в ближайшие выходные. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, документ находится на завершающей стадии согласования и после подписания позволит восстановить нормальное судоходство через Ормузский пролив.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы только что достигли отличного урегулирования войны с Ираном. Сейчас остаётся завершить оформление документов, что должно произойти в ближайшие несколько дней. Возможно, подписание состоится в Европе».

Трамп также заявил, что, по его информации, верховный лидер Ирана уже одобрил будущую сделку.

В Тегеране эти заявления полностью не подтвердили. Представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи сообщил, что значительная часть текста соглашения уже согласована, однако окончательное решение ещё не принято. По его словам, страна не намерена отказываться от своих ключевых требований.

Переговоры активизировались после того, как Трамп отменил запланированные военные удары по Ирану, сославшись на прогресс в дипломатическом процессе.

На фоне сообщений о возможной сделке мировые цены на нефть снизились примерно до 89 долларов за баррель. Опасения инвесторов по поводу дальнейшей эскалации конфликта в районе Ормузского пролива уменьшились.

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В последние дни напряжённость в регионе нарастала. После уничтожения американского вертолёта Apache США нанесли новые удары в районе пролива. В ответ Иран атаковал американские объекты на Ближнем Востоке ракетами и беспилотниками.

Вашингтон настаивает, что соглашение должно исключить возможность создания Ираном ядерного оружия. Тегеран отвергает обвинения в разработке такой программы. Среди требований Ирана – отмена международных санкций, разблокировка замороженных активов и признание его контроля над Ормузским проливом.

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