Южная Корея начала ЧМ-2026 с победы над Чехией

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал в Мехико. Церемония открытия прошла на стадионе «Ацтека», после..
Дата загрузки: 2026-06-14
Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал в Мехико. Церемония открытия прошла на стадионе «Ацтека», после чего хозяева турнира – мексиканцы – обыграли сборную ЮАР со счётом 2:0 в первом матче чемпионата.
Во втором матче группы A сборная Южной Кореи обыграла Чехию со счётом 2:1. Чехи открыли счёт, однако корейская команда сумела переломить ход игры и добиться победы.
Тысячи болельщиков следили за матчем на улицах Сеула.
[Кан Хо Ён, болельщик сборной Южной Кореи]:
«Было здорово прийти сюда и болеть вместе со всеми, а не смотреть матч дома по телевизору, как обычно. Я действительно почувствовал эту энергию, и казалось, будто мы одна команда».
Первые три очка на турнире добавили оптимизма южнокорейским болельщикам.
[Чон Хён, болельщик сборной Южной Кореи]:
«Сейчас атмосфера кажется такой же напряжённой, как тогда, в 2002 году. Многие наши игроки выступают в европейских клубах, поэтому я думаю, что команда дойдёт до одной восьмой или четвертьфинала, хотя полуфинал будет очень сложной задачей».
Чемпионат впервые проходит сразу в трёх странах – Мексике, США и Канаде. В нём участвуют 48 сборных. Матчи будут проходить до 19 июля в 16 городах Северной Америки.
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