В Будапеште раскрывают тайны римской торговли по находкам с затонувшего корабля

В Будапеште открылась выставка, посвящённая римскому кораблекрушению у островов в Адриатическом море. Экспозиция объединяет артефакты с..

В Будапеште открылась выставка, посвящённая римскому кораблекрушению у островов в Адриатическом море. Экспозиция объединяет артефакты с затонувшего судна и находки из Аквинкума – древнеримского города на месте современной венгерской столицы. Выставка прослеживает, как морские торговые маршруты были связаны с провинциями на Дунае.

[Оршойя Ланг, куратор выставки]:

«Мы называем Римскую империю первой глобализированной империей в мире. Аквинкум был глубоко встроен в эту систему, поскольку находился на передовой линии защиты империи от варварских племён за Дунаем».

Судно обнаружили подводные археологи в 2011 году на глубине около шести метров. После пяти лет исследований специалисты пришли к выводу, что торговый корабль длиной от 10 до 18 метров затонул в середине V века после столкновения с подводной скалой. Среди находок – фрагменты амфор, личные вещи моряков и свинцовый глубиномер.

[Лука Бекич, археолог-дайвер]:

«Когда мы изучаем детали, то узнаём очень многое о жизни на самом корабле. На затонувшем корабле можно найти не только груз. Мы обнаруживаем множество предметов, принадлежавших морякам, а также элементы самого судна. Это могут быть якоря, канаты или, как в этом случае, глубиномер, который использовался для поиска безопасного места для стоянки».

Многочисленные фрагменты амфор указывают на то, что корабль прибыл из Северной Африки, с территории современного Туниса. На нём перевозили жидкие товары, включая вино, оливковое масло и рыбный соус.

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