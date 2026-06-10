Мясник из Баварии делает колбаски в виде футболистов в честь Кубка мира

Чемпионат мира по футболу вдохновляет даже мясников. Юлия Бёбель, действующая «Королева вайсвурста» из Баварии, решила разнообразить..
Дата загрузки: 2026-06-11
Чемпионат мира по футболу вдохновляет даже мясников. Юлия Бёбель, действующая «Королева вайсвурста» из Баварии, решила разнообразить ассортимент в магазине и делает знаменитые колбаски братвурст и вайсвурст в форме футболистов. Изделия получили название «Командный дух».
[Юлия Бёбель, мясник]:
«Мы только что приготовили фарш для вайсвурста, который теперь выдавливаем с помощью кондитерского мешка. Получаются вайсвурстовые колбаски-футболисты».
Футбольные мячики делают из колбасок братвурст круглой формы. Фигурки в виде футболистов отваривают в воде. Затем к ним шпажкой присоединяют мячик. После этого изделие надо немного обжарить.
[Юлия Бёбель, мясник]:
«Лучше всего жарить их не на открытом огне около семи минут. Блюдо идеально сочетается с жареным кренделем, намазанным простым маслом или маслом с травами».
Чемпионат мира по футболу 2026 года принимают США, Канада и Мексика.
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