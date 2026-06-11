В Берлинском зоопарке дали имя детёнышу карликового бегемота

Брётхен – так в Берлинском зоопарке назвали детёныша карликового бегемота, родившегося в мае. В переводе с..

Брётхен – так в Берлинском зоопарке назвали детёныша карликового бегемота, родившегося в мае. В переводе с немецкого это слово означает «булочка».

Самка появилась на свет месяц назад. При рождении весила 5,9 килограмма. Сейчас весит 20. Маму детёныша зовут Дебби, а отца – Тоби.

Карликовые бегемоты – в основном одиночные животные. Так что Дебби воспитывает Брётхен одна. Сейчас детёныш постепенно приучается к воде.

Карликовые бегемоты родом из Африки. В дикой природе их осталось примерно 2500. Так что это редкие животные.

Они ведут полуводный образ жизни, но на суше проводят больше времени, чем их сородичи – обыкновенные бегемоты. Впрочем, и те, и другие нуждаются в регулярных ваннах.

Карликовые бегемоты находятся под угрозой у себя на родине, но хорошо размножаются в зоопарках. Это даёт надежду на сохранение популяции.

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