Старейшему футбольному клубу мира скоро исполнится 170 лет

Английский футбольный клуб «Шеффилд» из одноимённого города считается старейшим действующим ФК мира. Его основали ещё в..

Английский футбольный клуб «Шеффилд» из одноимённого города считается старейшим действующим ФК мира. Его основали ещё в 1857 году. Сейчас команда выступает в восьмом по значимости дивизионе английского футбола, но её история остаётся предметом особой гордости для города и болельщиков.

В архивах клуба сохранились запись одного из основателей Натаниэля Кресвика и так называемые Шеффилдские правила – один из первых сводов футбольных законов.

Особый статус клуба признаёт и ФИФА. «Шеффилд» получил Орден заслуг – высшую награду организации. Такой же знак отличия есть только у мадридского «Реала».

[Джон Макклюр, председатель клуба «Шеффилд»]:

«На Земле есть два клуба, имеющие Орден заслуг ФИФА. Это знаменитый «Реал Мадрид» – самый успешный клуб всех времён. Но есть и «Шеффилд» – первый клуб. И у нас есть золотая медаль от футбольных властей, которая это подтверждает».

Споры о происхождении современного футбола продолжаются до сих пор. В частности, Кембридж претендует на особую роль в истории игры благодаря правилам, составленным студентами университета в середине XIX века.

При этом историки футбола считают, что доказательств более раннего основания другого действующего клуба пока не существует.

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[Энди Диксон, историк футбола]:

«Никто не может обоснованно претендовать на то, что он старше. Что касается даты, 1857 года, у нас есть подтверждение. Существует дневник одного из основателей клуба, Натаниэля Кресвика, где футбольный клуб упоминается именно в 1857 году».

Домашние матчи «Шеффилд» проводит на стадионе на окраине города. Руководство клуба рассчитывает использовать интерес к Чемпионату мира, который проходит в Северной Америке, чтобы привлечь внимание к футбольному наследию Шеффилда.

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