Английский футбольный клуб «Шеффилд» из одноимённого города считается старейшим действующим ФК мира. Его основали ещё в..
Дата загрузки: 2026-06-16
Английский футбольный клуб «Шеффилд» из одноимённого города считается старейшим действующим ФК мира. Его основали ещё в 1857 году. Сейчас команда выступает в восьмом по значимости дивизионе английского футбола, но её история остаётся предметом особой гордости для города и болельщиков.
В архивах клуба сохранились запись одного из основателей Натаниэля Кресвика и так называемые Шеффилдские правила – один из первых сводов футбольных законов.
Особый статус клуба признаёт и ФИФА. «Шеффилд» получил Орден заслуг – высшую награду организации. Такой же знак отличия есть только у мадридского «Реала».
[Джон Макклюр, председатель клуба «Шеффилд»]:
«На Земле есть два клуба, имеющие Орден заслуг ФИФА. Это знаменитый «Реал Мадрид» – самый успешный клуб всех времён. Но есть и «Шеффилд» – первый клуб. И у нас есть золотая медаль от футбольных властей, которая это подтверждает».
Споры о происхождении современного футбола продолжаются до сих пор. В частности, Кембридж претендует на особую роль в истории игры благодаря правилам, составленным студентами университета в середине XIX века.
При этом историки футбола считают, что доказательств более раннего основания другого действующего клуба пока не существует.
[Энди Диксон, историк футбола]:
«Никто не может обоснованно претендовать на то, что он старше. Что касается даты, 1857 года, у нас есть подтверждение. Существует дневник одного из основателей клуба, Натаниэля Кресвика, где футбольный клуб упоминается именно в 1857 году».
Домашние матчи «Шеффилд» проводит на стадионе на окраине города. Руководство клуба рассчитывает использовать интерес к Чемпионату мира, который проходит в Северной Америке, чтобы привлечь внимание к футбольному наследию Шеффилда.
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