Volkswagen представляет новинки в Китае, стремясь стать лидером на рынке

Volkswagen в преддверии Пекинского автосалона показал несколько новинок из китайского семейства ID, а также новые модели Audi. Эти автомобили отражают более гибкий подход немецкого концерна к проектированию машин для Китая с упором на локально разработанные платформы, программные системы и партнёрство с китайскими технологическими компаниями.

[Оливер Блюме, директор компании Volkswagen]:

«Сейчас мы как никогда глубоко интегрированы в инновационную экосистему Китая. Мы полностью владеем высокотехнологичными разработками, можем развивать их дальше и масштабировать, и именно поэтому добиваемся результатов».

В числе новинок – среднеразмерный электрический кроссовер ID. Aura T6, созданный специально для китайских покупателей. Автомобиль оснащён системой автономного вождения CoreDrive, которая разработана совместно с китайской компанией Horizon Robotics. Aura T6 встанет в один ряд с высококонкурентными китайскими электромобилями от таких компаний, как BYD и Nio.

Директор Volkswagen Оливер Блюме говорит, что следующим шагом станет более глубокая интеграция искусственного интеллекта в автомобили.

[Оливер Блюме, директор компании Volkswagen]:

«Китайские клиенты переносят весь свой цифровой мир в автомобиль: сообщения, платежи и другие повседневные дела, а агенты искусственного интеллекта связывают их с миром, в котором люди уже живут».

Volkswagen разрабатывает системы агентного искусственного интеллекта, которые объединят функции вождения, навигации и автомобильных сервисов в единый интерфейс.

В компании обещают ускорить выпуск новых моделей. В этом году их будет 20. К 2030 году число выпущенных за год новинок должно увеличиться до 50.

Volkswagen также представил кроссоверы ID. Unyx 08 и ID. Era 9X.

В презентации участвует и новый флагманский электрический кроссовер Audi E7X, также разработанный для китайского рынка. Покупателям предложат вариации с задним и полным приводом. Мощность силовой установки – 680 лошадиных сил. Запас хода – 750 километров. Модель будет конкурировать с высокопроизводительными электрическими кроссоверами в премиум-сегменте Китая.

[Гернот Дёлльнер, директор компании Audi]:

«Автомобиль технологически адаптирован для Китая. Это включает в себя систему помощи водителю уровня 2+, разработанную для местного движения, а также полностью интегрированную цифровую экосистему. Мы уже планируем внедрить высокоавтоматизированные возможности управления уровня 3 на Audi E7X, что ознаменует дебют этой технологии для Audi во всём мире и в Китае».

Системы уровня 2 позволяют водителю не участвовать в управлении на определённых участках дороги, но требуют постоянного контроля. Системы уровня 3 разрешают автомобилю брать управление на себя в некоторых условиях, например, при движении по автомагистрали. Но водитель всё равно должен следить за ситуацией.

Volkswagen стремится занять лидерские позиции на китайском автомобильном рынке на фоне усиления конкуренции, поэтому намерен делать упор на электромобили и автомобили с программным управлением.

