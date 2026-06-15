Театр в Австралии стремится привлечь людей с инвалидностью

Для австралийской художницы Мишель Сент-Ив театр — это способ оставаться на связи с творчеством. [Мишель Сент-Ив,..
Дата загрузки: 2026-06-16
Для австралийской художницы Мишель Сент-Ив театр — это способ оставаться на связи с творчеством.
[Мишель Сент-Ив, зрительница]:
«Театр дал мне ощущение, что для таких, как я, есть место».
Мишель однажды получила черепно-мозговую травму. Теперь смотреть живые представления ей трудно.
[Мишель Сент-Ив, зрительница]:
«Я чувствую большую нагрузку с точки зрения когнитивных и сенсорных процессов».
Государственная театральная компания Южной Австралии старается расширить свою аудиторию. Поэтому теперь ставит спектакли, адаптированные для людей с повышенной сенсорной чувствительностью.
[Кэт Файфф, сотрудница театра]:
«Мы хотим быть Государственной театральной компанией для всех жителей Южной Австралии, поэтому нам нужно усердно работать, чтобы это стало реальностью».
На адаптированные спектакли приходят люди с инвалидностью, поэтому на них не распространяются строгие правила, которых обычно придерживаются зрители.
[Мишель Сент-Ив, зрительница]:
«(Проще) находиться среди людей, которые не реагируют, если вы ёрзаете и качаетесь на стуле, если у вас есть антистрессовые игрушки, такие как моё антистрессовое кольцо».
Если же зрителю всё равно некомфортно, можно в любое время уйти.
Перед спектаклем зрителям предлагают осмотреть сцену и оборудование, а также познакомиться с реквизитом.
[Саймон Вонг, зритель]:
«(Приятно) увидеть костюмы, одежду и реквизит, который будут использовать. Этот контекст помогает нам лучше понять происходящее во время спектакля».
На специальные представления приходят люди с нарушениями зрения, расстройствами аутического спектра, гипер- и гипочуствительностью к свету, звукам и текстурам. Также есть возможность посещать спектакли и у инвалидов-колясочников.
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