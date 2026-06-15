Швейцарцы не захотели ограничивать численность населения

Референдум по вопросу ограничения численности населения десятью миллионами человек прошёл в Швейцарии. Большинством голосов предложение было..

Референдум по вопросу ограничения численности населения десятью миллионами человек прошёл в Швейцарии. Большинством голосов предложение было отклонено.

Против высказались 55% избирателей, «за» – 45%. Явка составила 58%, что значительно выше среднего показателя в 48%, который фиксировали в последние годы.

Инициативу выдвинула правоцентристская Швейцарская народная партия. По её мнению, иммиграция создаёт нагрузку на инфраструктуру и государственные службы страны, а также приводит к росту арендной платы за жильё.

Предложение предусматривало расторжение соглашения с ЕС о свободном передвижении, если к 2050 году численность населения достигнет десяти миллионов человек. В этом случае недействительными стали бы и торговые соглашения с Евросоюзом. Против такого выступают владельцы швейцарских компаний, работающих в сферах торговли и туриндустрии.

По словам представителей Швейцарской народной партии, большинство избирателей из сельской местности поддержали инициативу об ограничении численности населения.

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«Голоса сотен тысяч людей в стране, которые хотели решения проблем, были подавлены голосами городских жителей. Ни одна проблема не решена. Люди, которые сегодня радуются и празднуют победу, столкнутся с трудностями в будущем».

В 2002 году, когда вступило в силу Соглашение о свободном передвижении лиц, население Швейцарии составляло 7,8 миллиона человек. Сейчас эта цифра достигла 9,1 миллиона. И она растёт намного быстрее, чем в соседних странах ЕС. Сейчас 28% населения Швейцарии – иностранцы. Согласно официальным прогнозам, к началу 40-х годов в стране будет жить уже десять миллионов человек.

Между тем представители Швейцарской народной партии заявляют, что только 10% мигрантов – квалифицированные специалисты, и многие из тех, кто приезжает в страну, потом совершают преступления.

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