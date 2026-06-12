Британский стартап придумал батарею, которая получает электричество из почвы

Эти устройства в форме грибов вырабатывают электричество. А энергию получают из неожиданного источника – от бактерий,..

Эти устройства в форме грибов вырабатывают электричество. А энергию получают из неожиданного источника – от бактерий, которые находятся в почве и разлагают органику. Технологию разработал британский стартап Bactery.

Устройство можно назвать «бактериальной почвенной батареей».

[Юэн Комфорт-Кейр, инженер]:

«Мы используем микробов, которые находятся в почве. Это живые организмы. Мы создаём в почве и реакторе условия, которые позволяют микробам высвобождать электроны. И мы используем их для выработки энергии».

Бактериальная батарея работает круглосуточно и в почве любого типа. Погода может быть любой – солнечной или дождливой – на работу устройства это не влияет. Оно вырабатывает немного электричества, но его достаточно для питания фермерских датчиков, которые измеряют температуру и влажность почвы.

[Якуб Дзегеловский, глава компании Bactery]:

«Это устройство спроектировано так, чтобы вообще не требовать технического обслуживания. Мы ожидаем, что срок службы батареи достигнет 30 лет».

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За год устройство выработает достаточно энергии, чтобы заменить примерно десять батареек типа АА. За весь предполагаемый срок службы оно заменит 300 батареек.

Стартап планирует начать продажи изобретения и одновременно работает над новым поколением устройства.

[Якуб Дзегеловский, глава компании Bactery]:

«В лабораториях у нас есть системы в шесть раз мощнее. Конечная цель – достичь выработки примерно четырёх ватт на кубический метр».

Разработчики говорят, что устройства можно будет углублять в почву. Это позволит не занимать лишнего пространства на поверхности.

Инженеры считают, что более мощные установки смогут частично обеспечивать электричеством и дома. При этом бактериальные почвенные батареи не заменят, а только дополнят линейку таких генераторов энергии, как солнечные панели и ветряки.

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