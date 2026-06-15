США и Иран договорились о временном прекращении войны. Они заявили, что утвердили рамочное соглашение, которое должно..

США и Иран договорились о 60-дневном прекращении огня и открытии Ормузского пролива

США и Иран договорились о временном прекращении войны. Они заявили, что утвердили рамочное соглашение, которое должно положить конец многомесячному конфликту.

Документ предусматривает 60-дневное прекращение боевых действий, снятие американской блокады и открытие Ормузского пролива для международного судоходства.

Официальное подписание соглашения запланировано на пятницу в Швейцарии. По словам премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, который выступал посредником в переговорах, договорённость включает немедленное прекращение военных операций.

Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что война и боевые действия на всех фронтах, включая Ливан, будут окончательно прекращены с вечера понедельника.

Израиль пока не отреагировал на эти заявления. Ранее власти страны говорили, что не участвуют в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Одним из самых сложных вопросов на переговорах оставалась ситуация в Ливане, где Израиль и движение «Хезболла» продолжают обмениваться ударами.

На фоне сообщений о соглашении цены на нефть в ходе азиатских торгов снизились более чем на 4%, а фондовые рынки региона показали рост.

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При этом ключевые вопросы остаются нерешёнными. Заместитель министра иностранных дел Ирана сообщил, что в период 60-дневного прекращения огня стороны продолжат обсуждать более широкий круг тем, включая смягчение санкций. Вопрос иранской ядерной программы также перенесён на следующий этап переговоров.

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