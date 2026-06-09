Сто лет под ногами: в Австралии хранят 100 тысяч образцов почвы

Около 100 тысяч образцов почвы хранятся в специализированном Национальном архиве Австралии. Последнее столетие их собирали по всей стране. Коллекция позволяет учёным исследовать изменения окружающей среды и сравнивать состояние земель в разные исторические периоды.

За сохранность и систематизацию архива отвечает Джорджия Рид. По её словам, для определения истоков образцов, эксперты изучают старые карты, полевые записи, научные публикации и архивные материалы.

[Джорджия Рид, руководитель Национального архива почв]:

«Мне нравится связывать все исторические вещи, собирать воедино все подсказки и находить скрытые сокровища».

Архив продолжает пополняться и сегодня. Исследователи используют старые образцы, чтобы понять, как человек воздействует на окружающую среду.

[Бен Макдональд, исследователь]:

«Пластмассы, пестициды, гербициды, очевидно, радиоактивные осадки от испытаний оружия. Затем мы можем вернуться к исходным образцам и посмотреть на них».

По словам учёных, почва представляет собой сложную живую систему, от которой напрямую зависит производство продуктов питания.

[Бен Макдональд, исследователь]:

«В следующий раз, когда будете есть свой сэндвич, помните: всё началось с почвы».

В рамках Национальной стратегии австралийские специалисты сейчас собирают ещё 30 тысяч новых образцов.

Вместе с архивной коллекцией они помогут создать подробную картину нынешнего состояния почв страны и оценить изменения, произошедшие за последнее столетие.