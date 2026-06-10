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Розы в цветах флагов стран-участниц ЧМ-2026: в Эквадоре чествуют турнир

Розы в цветах флагов стран-участниц ЧМ-2026: в Эквадоре чествуют турнир

На цветочной ферме в эквадорской провинции Котопахи чествуют Чемпионат мира по футболу-2026. Работницы раскрашивают розы в..

Дата загрузки: 2026-06-11

Розы в цветах флагов стран-участниц ЧМ-2026: в Эквадоре чествуют турнир

На цветочной ферме в эквадорской провинции Котопахи чествуют Чемпионат мира по футболу-2026. Работницы раскрашивают розы в цвета флагов стран-участниц турнира. Всего их 48.

Цветы раскрашивают по принципу «один бутон – один флаг». Труднее всего даётся изображение флага Англии с крестом Святого Георгия.

[сотрудница фермы]:
«Отобразить английский флаг на розе для нас довольно сложно, поскольку надо нарисовать крест на бутоне. Но мы делаем розу максимально похожей на флаг. Мы вкладываем усилия, любовь и преданность, чтобы клиенты были довольны нашей работой».

Раскрашенные розы будут продавать и по отдельности, и в заранее собранных букетах. Для раскрашивания используют консервированные цветы, которые также называют стабилизированными. Природный сок в них заменяют специальным раствором на основе глицерина.

Консервированные розы сохраняют свежесть от двух до пяти лет. При этом вода им не нужна.

Кубок мира по футболу стартует 11 июня и завершается 19 июля. Турнир примут 16 городов в трёх странах – США, Мексике и Канаде.

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