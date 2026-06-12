Грек сделал 8-метровую критскую лиру, чтобы попасть в Книгу Гиннесса

Восьмиметровую критскую лиру создал бизнесмен, живущий на греческом острове Крит. Когда Михалис Зуридакис поделился идеей с..
Дата загрузки: 2026-06-12
Восьмиметровую критскую лиру создал бизнесмен, живущий на греческом острове Крит. Когда Михалис Зуридакис поделился идеей с соседями, его сочли безумцем. Но теперь на это творение приезжают посмотреть со всей Греции.
Михалис любит свой остров, гордится критской культурой и чтит традиции, поэтому решил создать памятник народному музыкальному инструменту. На критской лире играют на свадьбах и других торжествах. Под её мелодичные звуки исполняют мантинаду – музыкальную декламацию.
[Михалис Зуридакис, житель Крита]:
«Критская лира – это альфа и омега Крита. Она символизирует историю Крита с самых истоков. Из прочитанного о Крите я знаю, что лира существует с древних времён, с минойской культуры. В давние времена символом Крита была лира».
На создание конструкции ушло полгода. Михалис делал её вместе с другом в его мастерской в городе Сере. На Крите подходящего для этого места не нашлось. В качестве материала использовали металл и стеклопластик. От дерева отказались, поскольку оно недолговечное и тяжёлое. Реплика инструмента и так получилась весом 600 килограммов.
Доставка гигантской лиры на остров оказалась сложной. Надо было найти грузовик со специальной платформой, получить разрешения на проезд по автомагистралям Греции и дождаться, когда пойдёт почти пустой паром, чтобы переправиться через море.
[Михалис Зуридакис, житель Крита]:
«Транспортировка была опасной, поскольку мы везли большую восьмиметровую конструкцию. Надо было ехать медленно, чтобы грузовик сохранял устойчивость и лира не сломалась».
На гигантской лире играть нельзя, но Михалис приглашает друзей-музыкантов поиграть на обычной лире размером примерно 60 сантиметров.
Сейчас лира стоит у главной дороги в Питсидии – родной деревне Михалиса. Мимо часто проезжают туристы.
Михалис также подал заявку, чтобы изделие включили в Книгу рекордов Гиннесса как самую большую критскую лиру.
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