Грек сделал 8-метровую критскую лиру, чтобы попасть в Книгу Гиннесса

Восьмиметровую критскую лиру создал бизнесмен, живущий на греческом острове Крит. Когда Михалис Зуридакис поделился идеей с..

Восьмиметровую критскую лиру создал бизнесмен, живущий на греческом острове Крит. Когда Михалис Зуридакис поделился идеей с соседями, его сочли безумцем. Но теперь на это творение приезжают посмотреть со всей Греции.

Михалис любит свой остров, гордится критской культурой и чтит традиции, поэтому решил создать памятник народному музыкальному инструменту. На критской лире играют на свадьбах и других торжествах. Под её мелодичные звуки исполняют мантинаду – музыкальную декламацию.

[Михалис Зуридакис, житель Крита]:

«Критская лира – это альфа и омега Крита. Она символизирует историю Крита с самых истоков. Из прочитанного о Крите я знаю, что лира существует с древних времён, с минойской культуры. В давние времена символом Крита была лира».

На создание конструкции ушло полгода. Михалис делал её вместе с другом в его мастерской в городе Сере. На Крите подходящего для этого места не нашлось. В качестве материала использовали металл и стеклопластик. От дерева отказались, поскольку оно недолговечное и тяжёлое. Реплика инструмента и так получилась весом 600 килограммов.

Доставка гигантской лиры на остров оказалась сложной. Надо было найти грузовик со специальной платформой, получить разрешения на проезд по автомагистралям Греции и дождаться, когда пойдёт почти пустой паром, чтобы переправиться через море.

[Михалис Зуридакис, житель Крита]:

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«Транспортировка была опасной, поскольку мы везли большую восьмиметровую конструкцию. Надо было ехать медленно, чтобы грузовик сохранял устойчивость и лира не сломалась».

На гигантской лире играть нельзя, но Михалис приглашает друзей-музыкантов поиграть на обычной лире размером примерно 60 сантиметров.

Сейчас лира стоит у главной дороги в Питсидии – родной деревне Михалиса. Мимо часто проезжают туристы.

Михалис также подал заявку, чтобы изделие включили в Книгу рекордов Гиннесса как самую большую критскую лиру.

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