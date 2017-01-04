04 января 2017

Открытие «Макдоналдса» рядом с Ватиканом вызвало споры

| 0
В Риме в ста метрах от Ватикана открылся «Макдоналдс». Здание, где он разместился, принадлежит Святому Престолу. Это обстоятельство, а также близость к площади Святого Петра вызвали противоречивую реакцию у местных жителей и гостей города.

[священнослужитель]:
«Нет, мне не нравится это».

[Анджело Тости, владелец ресторана]:
«Во-первых, это американская транснациональная корпорация, а они позволили ей открыть ресторан в средневековом районе Борго. При этом Папа, выступавший против таких корпораций, теперь разрешил открыть это заведение. Проблема в том, что мы продаём традиционные блюда римской кухни: аматричану, пасту карбонару, качио и пепе. А рестораны быстрого питания разрушают рынок. Вот во Флоренции им не позволили открыться в старом городе».

Другие же проблем не видят.

[священнослужитель]:
«Думаю, в мире есть более серьёзные проблемы, чем то, что «Макдоналдс» находится слишком близко к площади Святого Петра».

[жительница Рима]:
«Для меня это не проблема. Всё, что хорошо для экономики страны, меня устраивает».

[турист из Испании]:
«Не всегда хочется идти в незнакомые рестораны, а сюда зайдёт житель любой страны. «Макдоналдс» в Ираке или Ватикане такой же, как в Испании или Германии».

В районе Борго, протянувшемся от Ватиканского дворца до замка Святого Ангела, уже давно работают множество кафе, ресторанов и магазинчиков. Все они процветают за счёт большого потока туристов, которые посещают Ватикан ежедневно.

Открытие «Макдоналдса» рядом с Ватиканом вызвало спорыПартии Италии хотят досрочных выборовГде появился первый в мире вертеп?Самой пожилой жительнице планеты исполнилось 117 летТысячи итальянцев остались без крова после землетрясенийИталия сказала «нет» конституционной реформеВенецианцы вынуждены переезжать в другие городаРеферендум в Италии: экономисты предупреждают о кризисеИталия: новое мощное землетрясение магнитудой 6,6«Врачи без границ»: нужно больше судов для спасения мигрантов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.