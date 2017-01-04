Открытие «Макдоналдса» рядом с Ватиканом вызвало споры

[священнослужитель]:

«Нет, мне не нравится это». [Анджело Тости, владелец ресторана]:

«Во-первых, это американская транснациональная корпорация, а они позволили ей открыть ресторан в средневековом районе Борго. При этом Папа, выступавший против таких корпораций, теперь разрешил открыть это заведение. Проблема в том, что мы продаём традиционные блюда римской кухни: аматричану, пасту карбонару, качио и пепе. А рестораны быстрого питания разрушают рынок. Вот во Флоренции им не позволили открыться в старом городе».

В Риме в ста метрах от Ватикана открылся «Макдоналдс». Здание, где он разместился, принадлежит Святому Престолу. Это обстоятельство, а также близость к площади Святого Петра вызвали противоречивую реакцию у местных жителей и гостей города.

Другие же проблем не видят.

[священнослужитель]:

«Думаю, в мире есть более серьёзные проблемы, чем то, что «Макдоналдс» находится слишком близко к площади Святого Петра». [жительница Рима]:

«Для меня это не проблема. Всё, что хорошо для экономики страны, меня устраивает». [турист из Испании]:

«Не всегда хочется идти в незнакомые рестораны, а сюда зайдёт житель любой страны. «Макдоналдс» в Ираке или Ватикане такой же, как в Испании или Германии».

В районе Борго, протянувшемся от Ватиканского дворца до замка Святого Ангела, уже давно работают множество кафе, ресторанов и магазинчиков. Все они процветают за счёт большого потока туристов, которые посещают Ватикан ежедневно.