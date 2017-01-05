Эфиопский злак теф в США обгоняет киноа по популярности

На полках магазинов органических продуктов в Калифорнии теф появляется в разном виде: как злак, мука, а также как добавка к смесям для приготовления блинов, каши, супов и пасты.
Диетологи говорят, что теф богат протеином, клетчаткой, минералами, Витамином С и кальцием. И что этих компонентов в нём гораздо больше, чем в других злаках.
[Элисса Гудмэн, диетолог]:
«Думаю, мы все немного устали от киноа. Киноа у нас везде, мы готовы к переменам. Теф – это тоже безглютеновый злак. Теф существует давно, и я могу вам сказать, что у него много преимуществ перед аналогами».
Считается, что теф, попадая в организм, высвобождает энергию постепенно. Марафонцы и тяжелоатлеты принимают его перед началом состязаний.
[Эндрю Эберт, сотрудник магазина органических продуктов]:
«Его популярность в последнее время возросла, в основном, поскольку это безглютеновый злак. Сейчас он очень популярен».
Этот эфиопский ресторан находится в центре Лос-Анджелеса в районе, который называют Маленькой Эфиопией. Ынджера из тефа подаётся здесь как основа, которую отщипывают небольшими кусочками и окунают в разные закуски.
Владелец заведения говорит, что теф пытаются выращивать и в США, но его вкусовые качества уступают эфиопскому.
[Берхаму Эсфо, владелец ресторана]:
«Вкус отличается из-за почвы, в которой его выращивают. Можно сразу догадаться, какой теф вырастили за пределами Эфиопии».
Эфиопия – родина тефа. Это высокогорная культура. Её выращивают на высотах до 2,5 километров над уровнем моря.