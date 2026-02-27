Сердце Млечного Пути показали на снимке с беспрецедентной детализацией

Вот так выглядит Млечный Путь на новом снимке с беспрецедентной детализацией. На нём можно увидеть центральную..

Вот так выглядит Млечный Путь на новом снимке с беспрецедентной детализацией. На нём можно увидеть центральную область нашей галактики, где из холодного газа и пыли образуются звёзды. Диаметр этой молекулярной зоны – 200 парсек.

Снимок сделали радиотелескопы ALMA, которые находятся в чилийской пустыне Атакама. Изучают его британские астрофизики из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и другие европейские исследователи.

[Стив Лонгмор, астрофизик]:

«Мы изучаем очень холодный, плотный газ, который вращается вокруг сверхмассивной чёрной дыры в центре нашей галактики. Это самое чёткое и масштабное изображение этого газа, которое когда-либо получали».

Облака газа и пыли на снимке выглядят красочно. Учёные обнаружили в них десятки различных молекул. Пять из них обозначили определёнными цветами. Молекулы перемещаются вдоль гигантских газовых «нитей» и постепенно образуют плотные скопления, из которых потом рождаются звёзды.

[Стив Лонгмор, астрофизик]:

«Мы обнаружили, что газ в центре галактики обладает огромной энергией. А это значит, что его нужно очень сильно сжать прежде, чем он начнёт образовывать звёзды. А это значит, когда звёзды образуются, рядом рождается ещё много звёзд. Теперь представьте, что вы звезда и пытаетесь сформировать планеты, а рядом много других звёзд. Они излучают свет, пытаясь уничтожить ваши планеты».

Новые данные помогут учёным лучше понять, как рождаются звёзды и появляются планеты. Над проектом уже более пяти лет работают примерно 100 исследователей из разных стран.

