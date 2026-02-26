Власти Кубы объявили, что убили четверых человек и ранили шестерых на борту скоростного катера, зарегистрированного во..

Куба заявляет об убийстве 4 человек на катере, прибывшем из США

Власти Кубы объявили, что убили четверых человек и ранили шестерых на борту скоростного катера, зарегистрированного во Флориде. Согласно их сообщениям, в среду он вошёл в кубинские территориальные воды и открыл огонь по береговой охране.

Министерство внутренних дел Кубы заявило, что группа состояла из кубинцев, выступающих против властей, некоторые из которых ранее разыскивались на Кубе. По данным министерства, группа прибыла из США, вооружённая автоматами, пистолетами, самодельными взрывными устройствами, бронежилетами и оптическими прицелами.

В заявлении также говорится, что на территории Кубы был задержан ещё один подозреваемый из числа кубинцев, и что группа намеревалась осуществить проникновение в террористических целях.

Глава американской дипломатии Марко Рубио заявил, что Вашингтон проведёт собственную проверку. Рубио сказал журналистам, что это не была операция США и к ней не были причастны представители американского правительства.

[Марко Рубио, Госсекретарь США]:

«Наше посольство в Гаване работает над этим прямо сейчас, запрашивая информацию о людях на борту катера, чтобы выяснить, были ли они гражданами или постоянными жителями США. По данным кубинского режима, судно было зарегистрировано во Флориде. Мы это выясняем. Большая часть информации основана на данных, предоставленных кубинцами. Мы проверим это независимо и, по мере сбора дополнительной информации, будем готовы отреагировать соответствующим образом».

Рубио также добавил, что перестрелки в открытом море, подобные этой, крайне необычны. По его словам, с Кубой такого не происходило очень давно.

