Буйное цветение преобразило засушливый ландшафт в Испании

Весна буквально ворвалась в этот засушливый уголок в провинции Альмерия на юге Испании. Повсюду видны полевые цветы. Обычно безжизненная полупустыня сейчас окрасилась в белый, сиреневый и жёлтый цвета.

Обильное цветение в природном парке Кабо-де-Гата-Нихар началось после влажной зимы. В январе по всей Испании количество осадков на 85% превысило средний показатель.

Альмерия – один из самых засушливых регионов страны, но и здесь были сильные дожди. Семена, которые месяцами, а то и годами находились в состоянии покоя, воспользовались возможностью и проросли.

Местный гид Иньяки Гарсия обычно привозит сюда туристов летом. В это время выжженная земля напоминает о спагетти-вестернах, которые здесь снимал Серджо Леоне. А сейчас туристы едут фотографироваться на фоне разноцветного ковра.

«Это, конечно, делает тебя счастливым. Это жизнь! Обычно здесь скучаешь по лесам, но когда видишь траву, яркие краски, изумительные цветы, хочется выйти на прогулку».

Среди цветов – морикандия полевая из семейства капустные и асфоделусы разных видов. Также здесь желтеют огромные поляны кислицы козьей. Правда, это инвазивное растение, попавшее сюда из Южной Африки. Местные ботаники ему не особо рады. Но в целом обильное цветение приносит огромную пользу.

[Эстер Хименес, ботаник]:

«Это отличное событие для дикой природы – настоящий праздник для насекомых. Это замечательно для биоразнообразия в целом, поскольку один элемент экосистемы зависит от другого. Хорошая растительность и цветение обеспечивают пищу для беспозвоночных, которые, в свою очередь, становятся пищей для позвоночных».

Теперь природному парку, да и всему региону необходима дождливая весна. Иначе засушливая местность будет подвержена пожарам.

