Буйное цветение преобразило засушливый ландшафт в Испании

Дата загрузки: 2026-02-26

Весна буквально ворвалась в этот засушливый уголок в провинции Альмерия на юге Испании. Повсюду видны полевые цветы. Обычно безжизненная полупустыня сейчас окрасилась в белый, сиреневый и жёлтый цвета.

Обильное цветение в природном парке Кабо-де-Гата-Нихар началось после влажной зимы. В январе по всей Испании количество осадков на 85% превысило средний показатель.

Альмерия – один из самых засушливых регионов страны, но и здесь были сильные дожди. Семена, которые месяцами, а то и годами находились в состоянии покоя, воспользовались возможностью и проросли.

Местный гид Иньяки Гарсия обычно привозит сюда туристов летом. В это время выжженная земля напоминает о спагетти-вестернах, которые здесь снимал Серджо Леоне. А сейчас туристы едут фотографироваться на фоне разноцветного ковра.

[Иньяки Гарсия, гид]:

«Это, конечно, делает тебя счастливым. Это жизнь! Обычно здесь скучаешь по лесам, но когда видишь траву, яркие краски, изумительные цветы, хочется выйти на прогулку».

Среди цветов – морикандия полевая из семейства капустные и асфоделусы разных видов. Также здесь желтеют огромные поляны кислицы козьей. Правда, это инвазивное растение, попавшее сюда из Южной Африки. Местные ботаники ему не особо рады. Но в целом обильное цветение приносит огромную пользу.

[Эстер Хименес, ботаник]:
«Это отличное событие для дикой природы – настоящий праздник для насекомых. Это замечательно для биоразнообразия в целом, поскольку один элемент экосистемы зависит от другого. Хорошая растительность и цветение обеспечивают пищу для беспозвоночных, которые, в свою очередь, становятся пищей для позвоночных».

Теперь природному парку, да и всему региону необходима дождливая весна. Иначе засушливая местность будет подвержена пожарам.

