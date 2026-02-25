fb pixel
Телеканал NTD

В разноцветный туман погрузился город в Индии в праздник Ладду Холи

В разноцветный туман погрузился город в Индии в праздник Ладду Холи

Разноцветный туман повис на улицах индийского города Барсана. Здесь празднуют Ладду Холи. Традиционный ритуал заключается в..

Дата загрузки: 2026-02-25

В разноцветный туман погрузился город в Индии в праздник Ладду Холи

Разноцветный туман повис на улицах индийского города Барсана. Здесь празднуют Ладду Холи. Традиционный ритуал заключается в разбрасывании цветного порошка и сладостей, известных как ладду.

[гость праздника]:
«Сегодня здесь собрались сотни тысяч людей. Это праздник и день великой радости».

Ладду – это сладкий десерт из нутовой муки, топлёного масла, орехов, кокосовой стружки и специй, таких как корица, кардамон и мускатный орех.

[гость праздника]:
«Ладду Холи – это праздник. Это счастье.  Мы приехали из Хардвара и привезли 150 килограммов ладду».

Этот ритуал предшествует фестивалю красок, известному как Холи. Для индийцев это праздник весны. Он длится три дня. В это время принято обсыпать друг друга разноцветными порошками или обливать подкрашенной водой.

В этом году индийцы будут отмечать Холи в начале марта.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...