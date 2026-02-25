В разноцветный туман погрузился город в Индии в праздник Ладду Холи

Разноцветный туман повис на улицах индийского города Барсана. Здесь празднуют Ладду Холи. Традиционный ритуал заключается в..
Разноцветный туман повис на улицах индийского города Барсана. Здесь празднуют Ладду Холи. Традиционный ритуал заключается в разбрасывании цветного порошка и сладостей, известных как ладду.
[гость праздника]:
«Сегодня здесь собрались сотни тысяч людей. Это праздник и день великой радости».
Ладду – это сладкий десерт из нутовой муки, топлёного масла, орехов, кокосовой стружки и специй, таких как корица, кардамон и мускатный орех.
[гость праздника]:
«Ладду Холи – это праздник. Это счастье. Мы приехали из Хардвара и привезли 150 килограммов ладду».
Этот ритуал предшествует фестивалю красок, известному как Холи. Для индийцев это праздник весны. Он длится три дня. В это время принято обсыпать друг друга разноцветными порошками или обливать подкрашенной водой.
В этом году индийцы будут отмечать Холи в начале марта.
