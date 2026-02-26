Эскалация насилия на востоке ДР Конго ухудшает положение бежавших семей

Жительница ДР Конго Эстер бежала из своей деревни после того, как там вспыхнуло насилие. Сейчас она..

Жительница ДР Конго Эстер бежала из своей деревни после того, как там вспыхнуло насилие. Сейчас она с трудом находит еду, чтобы прокормить детей.

[Эстер Ньямазигве, бежавшая жительница ДР Конго]:

«Нам угрожали смертью, поэтому мы бежали, оставив все вещи. Нам удалось вывезти детей. Кто-то помог мне с этой мукой, которую я замешиваю. Дети поедят, но не будут сыты».

[Анже Намахоро, бежавшая жительница ДР Конго]:

«Трудности, с которыми мы сталкиваемся, – это голод. Я сплю на полу со своими девятью детьми, и этот маленький матрас мне дал сосед. Дети на нём не помещаются».

В последние месяцы тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома на востоке ДР Конго, поскольку повстанческая группировка М23 расширяет боевые действия на новые регионы провинций Северное и Южное Киву.

Многие люди не успевают взять базовые вещи. Эта женщина рассказывает, что получила эту тапиоку в качестве платы за работу в поле. Теперь делает муку, чтобы накормить детей. Она также рассказывает, что у неё нет другой одежды, а дети теперь не ходят в школу.

[Анджела Маува, бежавшая жительница ДР Конго]:

«Вода не очищается должным образом, из-за неё можно заболеть. Отсюда до дома далеко, по дороге могут напасть бандиты, которые могут изнасиловать. Детей сюда тоже боимся отправлять, потому что их могут укусить змеи или другие животные, их даже могут похитить».

Гуманитарные организации заявляют, что многие бежавшие люди впоследствии боятся возвращаться домой.

[Венди Флери, представительница МККК в Южном Киву]:

«Перемещённые лица боятся возвращаться в родные места из-за загрязнения и оставшихся после войны мин, которые мешают им заниматься сельским хозяйством. Иногда они боятся репрессий, поскольку люди могут посчитать, что они поддерживают ту или иную сторону».

Повстанческая группировка M23, которую, по мнению властей ДР Конго и ООН, поддерживает Руанда, контролирует значительные территории восточных провинций, включая крупные города и богатые минералами районы.

Правительственные силы сосредоточены в оставшихся союзных и правительственных зонах, пытаясь оттеснить повстанцев. При этом местные жители страдают от боёв, массового перемещения и гуманитарного кризиса.

