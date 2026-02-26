Признают ли кулинарию в Дании видом искусства?

В датском ресторане «Алхимик» происходит настоящая алхимическая магия. Шеф-повар Расмус Мунк сочетает представление, музыку, проекции и,..
Дата загрузки: 2026-02-26
В датском ресторане «Алхимик» происходит настоящая алхимическая магия. Шеф-повар Расмус Мунк сочетает представление, музыку, проекции и, конечно же, еду.
Ресторан, открытый в 2019 году, удостоен двух звёзд Мишлен. В прошлом году его также назвали пятым лучшим рестораном мира.
Своими блюдами Мунк затрагивает такие проблемы, как загрязнение морей пластиком и благополучие животных. В них можно найти съедобный пластик из водорослей и коллагена и бабочек из крапивы, подаваемых на сыре и листьях артишока.
[Расмус Мунк, шеф-повар]:
«Мы передаём послания через нашу еду. Это наше средство самовыражения».
Министр культуры Дании в прошлом месяце объявил, что поручил своему министерству изучить возможность официального признания гастрономии видом искусства.
Если это удастся, Дания может стать первой страной в мире, которая юридически поставит кулинарию на один пьедестал с живописью.
Другие страны с известной кулинарной культурой, включая Францию и Японию, не делали подобных шагов. Однако в прошлом году ЮНЕСКО присвоило итальянской кулинарии статус культурного наследия.
[Расмус Мунк, шеф-повар]:
«Я не думаю, что вся еда – это искусство… Но я считаю, что мастерство должно быть на самом высоком уровне».
Если кулинарию признают искусством, это также может дать шеф-поварам страны право на государственные субсидии и финансирование от частных фондов.
Дания остаётся одним из мировых гастрономических центров. В стране имеется 37 ресторанов, отмеченных звёздами Мишлен.
Короткая ссылка на эту страницу: