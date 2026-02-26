Признают ли кулинарию в Дании видом искусства?

В датском ресторане «Алхимик» происходит настоящая алхимическая магия. Шеф-повар Расмус Мунк сочетает представление, музыку, проекции и, конечно же, еду.

Ресторан, открытый в 2019 году, удостоен двух звёзд Мишлен. В прошлом году его также назвали пятым лучшим рестораном мира.

Своими блюдами Мунк затрагивает такие проблемы, как загрязнение морей пластиком и благополучие животных. В них можно найти съедобный пластик из водорослей и коллагена и бабочек из крапивы, подаваемых на сыре и листьях артишока.

[Расмус Мунк, шеф-повар]:

«Мы передаём послания через нашу еду. Это наше средство самовыражения».

Министр культуры Дании в прошлом месяце объявил, что поручил своему министерству изучить возможность официального признания гастрономии видом искусства.

Если это удастся, Дания может стать первой страной в мире, которая юридически поставит кулинарию на один пьедестал с живописью.

Другие страны с известной кулинарной культурой, включая Францию ​​и Японию, не делали подобных шагов. Однако в прошлом году ЮНЕСКО присвоило итальянской кулинарии статус культурного наследия.

[Расмус Мунк, шеф-повар]:

«Я не думаю, что вся еда – это искусство… Но я считаю, что мастерство должно быть на самом высоком уровне».

Если кулинарию признают искусством, это также может дать шеф-поварам страны право на государственные субсидии и финансирование от частных фондов.

Дания остаётся одним из мировых гастрономических центров. В стране имеется 37 ресторанов, отмеченных звёздами Мишлен.

