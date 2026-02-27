Людям на севере Кении угрожает голод из-за засухи

Через четыре года после рекордной засухи, опустошившей Северную Кению, нехватка дождей снова приводит к голоду. Пожилая..

Через четыре года после рекордной засухи, опустошившей Северную Кению, нехватка дождей снова приводит к голоду.

Пожилая кенийка Эчакан Амаджа из округа Туркана выживает за счёт собранных в лесу плодов, а также скудных пайков, которые выдают международные благотворительные организации.

Ежемесячно на большую семью она получает 43 килограмма сухих продуктов и три литра растительного масла. Ситуация осложнилась и тем, что недавно вооружённые люди убили её сына во время кражи скота.

[Эчакан Амаджа, жительница Турканы]:

«Мой скот украли бандиты. Когда внуки вернулись домой, я поделилась с ними всеми продуктами».



По данным Всемирной продовольственной программы ООН, только в округе Туркана нуждаются в продовольственной помощи более 330 000 человек.

[Сара Айоди, сотрудница ВПП ООН]:

«Сейчас ВПП ООН использует внутренние средства для снабжения продовольствием. Его распределение будет продолжаться три месяца».

Сотрудники благотворительной организации говорят, что запасов хватит только до конца марта. С апреля помощь оказывать не будут. Объясняют тем, что западные страны, включая США, сокращают финансирование.

Люди боятся будущего.

[Асиньен Акол, жительница Турканы]:

«Здесь невозможно выжить из-за засухи, поскольку даже диких фруктов на деревьях не видно, ни одного зелёного листа».

Ситуация осложняется и тем, что в регионах, охваченных засухой, растёт риск насилия из-за скудности всех ресурсов.

