Людям на севере Кении угрожает голод из-за засухи

Дата загрузки: 2026-02-27
Через четыре года после рекордной засухи, опустошившей Северную Кению, нехватка дождей снова приводит к голоду.
Пожилая кенийка Эчакан Амаджа из округа Туркана выживает за счёт собранных в лесу плодов, а также скудных пайков, которые выдают международные благотворительные организации.
Ежемесячно на большую семью она получает 43 килограмма сухих продуктов и три литра растительного масла. Ситуация осложнилась и тем, что недавно вооружённые люди убили её сына во время кражи скота.
[Эчакан Амаджа, жительница Турканы]:
«Мой скот украли бандиты. Когда внуки вернулись домой, я поделилась с ними всеми продуктами».
По данным Всемирной продовольственной программы ООН, только в округе Туркана нуждаются в продовольственной помощи более 330 000 человек.
[Сара Айоди, сотрудница ВПП ООН]:
«Сейчас ВПП ООН использует внутренние средства для снабжения продовольствием. Его распределение будет продолжаться три месяца».
Сотрудники благотворительной организации говорят, что запасов хватит только до конца марта. С апреля помощь оказывать не будут. Объясняют тем, что западные страны, включая США, сокращают финансирование.
Люди боятся будущего.
[Асиньен Акол, жительница Турканы]:
«Здесь невозможно выжить из-за засухи, поскольку даже диких фруктов на деревьях не видно, ни одного зелёного листа».
Ситуация осложняется и тем, что в регионах, охваченных засухой, растёт риск насилия из-за скудности всех ресурсов.
