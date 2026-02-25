В Грузии возрождают древний ритуал «Берикаоба»

Люди в красочных масках и костюмах выбегают на улицы деревни на востоке Грузии. Они считаются центральным..

Люди в красочных масках и костюмах выбегают на улицы деревни на востоке Грузии. Они считаются центральным элементом древнеязыческого фестиваля плодородия, известного как «Берикаоба».

Роль так называемых «бериков» исполняют местные мужчины, вооружённые кнутами и горстями грязи. На подготовку костюмов уходят недели.

Ника Сагинашвили участвует в этом фестивале с детства. В костюме «берика» выступает последние 16 лет. Говорит, что это непростая задача, требующая физической силы и выносливости.

[Ника Сагинашвили, участник фестиваля]:

«Берик не должен останавливаться. Он должен постоянно бежать. Он также не может пугать маленьких детей или повреждать машины. Он должен подходить к ребёнку осторожно, снимать маску и показывать лицо».

Традиция гласит, что к берикам нужно проявить хорошее отношение. Тогда год будет плодородным. Кроме того, семьи готовят для них угощения, включая хлеб, сладости и мёд.

Раньше, если подношений было недостаточно, они катались по земле и ругали хозяев. Теперь худшее, что они делают, – обмазывают грязью лица людей и окна автомобилей.

[Лизи Лоладзе, местная жительница]:

«Столетия назад фестиваль был обычным явлением во всей Грузии. Но сейчас он остался лишь в нескольких деревнях. Насколько я помню, в трёх».

Этнографы считают, что фестиваль зародился тысячи лет назад. И, несмотря на то, что в IV веке в Грузию пришло христианство, в некоторых районах «Берикаоба» сохранилась.

Когда уличные гуляния заканчиваются, жители собираются на окраине деревни. Там всех ждут угощения: традиционный сладкий хлеб и кисель из виноградного сока. Также проводят состязания по традиционной борьбе.

Фестиваль стал масштабным благодаря местной учительнице истории Эке Вешапидзе, которая поняла, что традиция угасает.

[Эка Вешапидзе, учительница истории]:

«Когда я вышла замуж и переехала в деревню, я обнаружила, что этот фестиваль существовал и раньше. Раньше берики бегали повсюду, но это просто перестало быть популярным».

С начала её проекта прошло девять лет. За это время к команде присоединилось много местных жителей.

Чтобы популяризовать фестиваль, организаторы рассылают приглашения и запускают рекламу в социальных сетях.

