Неопределённость и длинные очереди: Испания готовится к легализации мигрантов

План Испании по ускоренной легализации мигрантов может создать ещё больше нагрузки на иммиграционную систему, которая и без того испытывает проблемы из-за затянувшихся задержек.

Ранее правительство страны заявило, что предоставит нелегальным мигрантам возможность получить ВНЖ сроком на год и разрешение на работу. Воспользоваться этим смогут примерно 500 000 человек.

Пока власти не опубликовали окончательного постановления, и подробности неизвестны. Чиновники обозначили лишь несколько критериев: у заявителей не должно быть судимостей, они должны проживать в Испании не менее пяти месяцев подряд либо у них должно быть до конца прошлого года подано прошение о предоставлении убежища.

[Мусса Салл, мигрант из Сенегала]:

«Легализация поможет многим, включая меня. Я здесь с 23-го года. У меня пока нет вида на жительство. У меня он был, но закончился несколько месяцев назад. Если у меня не будет вида на жительство, и я не смогу работать, жизнь здесь будет сложной».

Процесс легализации продлится с апреля по июнь. При этом нехватка информации усиливает тревогу среди мигрантов. Они выстраиваются в длинные очереди в адвокатские конторы, но и там не могут получить ответов.

[Ирис Роча, мигрантка из Перу]:

«Я консультировалась с юристами. Они называют слишком высокую для меня цену. Консультация стоит 50 евро, а подготовка документов – 500 евро для меня и по 500 евро для моих двух дочерей. Всего 1500 евро, и у меня сейчас столько просто нет».

Руководитель центра информации для трудящихся призывает мигрантов не оплачивать услуги, которые им могут не понадобиться.

[Карлес Бельтран, глава центра информации для трудящихся]:

«Нам до сих пор неизвестны требования. Поэтому человек может оплатить процедуру, с которой, скорее всего, справится сам. Кроме того, будут организации, оказывающие поддержку бесплатно».

Между тем профсоюзы по миграции предупреждают, что иммиграционная система может не справиться с нагрузкой, если власти не увеличат штат.

[Сесар Перес, представитель профсоюза по миграции]:

«Если добавить полмиллиона заявлений, а, возможно, даже 800 000, то учитывая, что за квартал обычно обрабатывается 150 000 заявлений, нагрузка увеличится в пять раз. Поэтому без расширения штата, без дополнительных средств для осуществления всего этого выполнить такое невозможно».

Программу ускоренной легализации мигрантов запустили левые испанские партии, включая правящую. Инициативу критикует оппозиция. По мнению её представителей, легализация станет магнитом для других мигрантов, и их приток в страну увеличится. Кроме того, правые политики считают, что истинная цель правительства – отвлечь внимание общества от недавней железнодорожной катастрофы, которая унесла жизни более 40 человек.

