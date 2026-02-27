Берлинцы наслаждаются теплом после серой зимы

Жители Берлина спешат на улицы погреться на солнце после долгой серой зимы. Уличные кафе немецкой столицы полны посетителей.

Открываются магазины с мороженым.

[жительница Берлина]:

«Это чудесно, я снова чувствую себя свободной. Абсолютно фантастично. Думаю, это первый раз за несколько месяцев, когда небо снова голубое, и можно сидеть на улице. И это первый раз, когда я обедала на улице».

[житель Берлина]:

«Да, как будто мои рецепторы витамина D действительно стимулируются. После долгой зимы немного солнца действительно необходимо. Просто чудесно».

[жительница Берлина]:

«Я очень счастлива! Снова хочется на улицу, это мотивирует что-то делать. Я не хочу весь день лежать в постели. Так что да, весна наконец-то пришла, и я думаю, нам очень повезло, потому что, мне кажется, она пришла раньше, чем во многих других местах. Так что я наслаждаюсь солнцем. Мне определённо нужно надеть что-то яркое!»

Наслаждаются погодой и животные в берлинских парках.

Температура воздуха поднялась до +17, и на юго-западе страны метеорологи прогнозируют +20.

Погодная ситуация характеризуется высоким атмосферным давлением над Восточной Европой и низким атмосферным давлением над северо-западной Европой, при этом Германия находится между ними, пользуясь преимуществами мягких воздушных потоков.

По словам метеорологов, пока нельзя с уверенностью сказать, что зима ушла из Германии окончательно. Однако в ближайшие дни по-прежнему ожидается температура выше среднего.

