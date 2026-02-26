Samsung представил свою новую линейку смартфонов S26

Это новейший телефон от Samsung – S26 Ultra, самая премиальная модель. Внешний вид не сильно отличается..

Это новейший телефон от Samsung – S26 Ultra, самая премиальная модель. Внешний вид не сильно отличается от предыдущих серий корейского технологического гиганта.

По размеру он похож на S25s, камеры расположены так же. Но Samsung утверждает, что его отличает начинка.

Ultra работает на чипе Snapdragon 8 Elite, что делает его быстрее, экономичнее в плане энергопотребления и расширяет возможности искусственного интеллекта.

Для потребителей это означает улучшенную чёткость видео, меньше зависаний во время игр и больше возможностей использования ИИ в фотографиях.

Теперь голосовой помощник Samsung Bixby должен лучше понимать разговорную речь, поэтому пользователям достаточно просто сказать что-то своему телефону, и Bixby выполнит команды или даже предложит решения проблем.

Однако некоторые аналитики отмечают, что ИИ их не впечатляет.

[Бен Вуд, аналитик FDM CCS Insight]:

«Проблема в том, что ИИ сейчас повсюду, и, честно говоря, многие функции, которые мы видим сегодня, уже доступны в Google. Samsung всё ещё приходится балансировать на очень тонкой грани между ИИ Samsung и искусственным интеллектом Google. Я думаю, что эти границы сильно размываются».

Но одна функция, эксклюзивная для этого телефона, – это новый «дисплей конфиденциальности». Он предотвращает подглядывание за экраном.

Когда экран включен, его видит только пользователь устройства.

[Бен Вуд, аналитик FDM CCS Insight]:

«Вместо того чтобы использовать дополнительную защитную пленку, скрывающую экран, вы можете включать и выключать эту функцию непосредственно на телефоне. Таким образом, если кто-то сидит рядом с вами или заглядывает вам через плечо, вы можете скрыть важные детали, например, ввод PIN-кода».

Серия S26 выпускается в трёх моделях: 26, 26 Plus и 26 Ultra.

