Японцы в набедренных повязках устроили битву в грязи, чтобы получить благословение

Несколько десятков японцев в традиционных набедренных повязках фундоси отважно заходят в грязную лужу в городе Ёцукайдо. Здесь им предстоит померяться силами. Для этого надо сформировать человеческие пирамиды, и можно вступать в бой.

Правда, победителей в этом хаосе определить невозможно, но и не это главное. Это старинный ритуал, которому более 200 лет. Его цель – получить благословение.

[участник борьбы]:

«В этот раз теплее, чем в прошлый, когда я участвовал. Но всё равно холодно».

«Я хочу защитить и сохранить нашу японскую культуру. Участие в таком простом фестивале позволяет почувствовать радость. Именно так мы поддерживаем культуру в живом состоянии».

Участников не отпугнули дождь и ледяной ветер.

[участник борьбы]:

«В этом году дождей было немного, но сегодня хлынул дождь. Думаю, это благословенный дождь, разве это не хорошо? Вода была на удивление тёплой, но ветер был холодным».

Раньше на месте города стояла деревня. Местные жители выращивали рис. В ожидании весны люди выходили молиться, чтобы урожай уродился богатым. Они также молились за здоровье младенцев.

Некоторые участники битвы принесли на праздник своих новорождённых детей, чтобы получить благословение и для них.

