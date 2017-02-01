Самолёты из России, США и Бразилии тушат пожары в Чили

Россия, США и Бразилия направили в Чили самолёты для борьбы с беспрецедентными лесными пожарами. Огонь уже распространился на площадь почти в 500 тысяч гектаров.

За международной помощью власти Чили обратились неделю назад — после того, как в ряде регионов страны из-за пожаров объявили чрезвычайное положение.

Россия прислала Ил-76 с сотрудниками МЧС на борту. Его направили спасать от огня город Портесуэло в регионе Био-Био.

[Евгений Серых, командир самолёта]:

«Стандартная работа. Нам дали точки, которые находятся в горной местности. Определённые трудности были, но мы с этим привыкли бороться, поэтому для нас это обычная работа».

Ил-76 способен поднимать в воздух до 42 тонн воды и распылять её с высоты 50-100 метров, за раз покрывая площадь в 1 километр 250 метров.

[Евгений Серых, командир самолёта]:

«За сегодняшний день было выполнено два полёта, четыре захода для сброса воды и сброшено в общей сложности 84 тонны воды».

Ан-124 прибыл из американской Атланты, доставив четыре вертолёта с общей вместимостью в 7,5 тысяч литров воды.

[Раймундо Арангис, координатор миссии]:

«Сегодня мы закончим перемещать вертолеты, сможем разгрузить самолет. Это займёт время, и экипажу тоже нужно отдохнуть. У них был долгий перелёт из Атланты, около 10 часов. Это грузовой самолёт, там не так комфортно, как в пассажирском».

В регионе Био-Био, который сильно страдает от пожаров, также работает американский «Боинг 747-400 Супертанкер». Огромный самолёт впечатлил местных жителей.

[житель города Дичато]:

«Это было здорово. Никогда не видел «Супертанкер» так близко, и — того, как он распыляет воду. Это впечатляет». [жительница города Дичато]:

«Этот «Супертанкер» — просто ангел. Ангел для Чили и для всех нас».

Бразилия прислала два самолёта «Геркулес». Они способны поднимать 12 тысяч литров воды и сбрасывать её с высоты 46 метров.

Тем временем в регионе продолжается эвакуация жителей. Перекрыты автотрассы. Уезжать соглашаются не все.

[житель региона Био-Био]:

«Будем бороться с огнём до последнего. Мы не можем бросить дома. Их могут разграбить».

Пожары уже унесли жизни 11 человек, в том числе четверых пожарных и двоих полицейских. Огонь также полностью уничтожил городок Санта-Ольга в центре страны и угрожает другим населённым пунктам. Президент Чили назвала эти пожары сильнейшими за полвека.