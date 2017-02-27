Парад школ самбы проходит в Рио-де-Жанейро

В Рио в самом разгаре — знаменитый карнавал. Под отблески фейерверков на Самбодром одна за другой выходят элитные школы самбы.

Они демонстрируют то, чего достигли за долгие месяцы подготовки. Каждое выступление – маленькое театрализованное шоу. Школа заранее выбирает тему, в соответствии с ней созданы костюмы и украшена платформа.

[участник парада школ самбы]:

«Костюм представляет собой солнце, которое садится. Оно опустится на фавелы».

Шествие по Самбодрому сопровождается танцами, музыкой и пением. Их согласованность оценивает жюри. Оно обращает внимание и на общую сплочённость коллектива. Кроме того, выступление должно уложиться в определённые временные рамки.

Плохая организованность группы может стоить школе её титула и права выступать на параде в следующем году.

У каждой школы – свои цвета и флаг. Многие зрители всю жизнь «болеют» за один и тот же коллектив, приходят на репетиции и поддерживают группу во время выступления.

В этом году в конкурсе участвуют более 70 школ самбы. Выступления проходят в течение пяти ночей до конца месяца. Когда жюри определит победителей, на Самбодроме состоится Парад чемпионов с участием лучших коллективов.

Власти Рио ожидают, что в этом году карнавал привлечёт более миллиона туристов и принесёт местной экономике около одного миллиарда долларов, что будет очень кстати на фоне экономического кризиса в Брализии.