Ливанских школьников в игровой форме учат гражданской активности

Интерактивную игру под названием «На земле» создали для школьников в Ливане. Их учат гражданской активности, но..

Интерактивную игру под названием «На земле» создали для школьников в Ливане. Их учат гражданской активности, но при этом нет скучных лекций. Уроки проходят динамично, и в процесс вовлечены все участники.

Игру разработали директора школ совместно с ливанским историком. При этом учитывали особенности традиционной культуры и жизни в стране. В программу входит более 100 вопросов. Школьники вместе обсуждают их и учатся самостоятельно принимать решения. Пока такие уроки проводят для учеников старше одиннадцати лет. В будущем планируют проводить и в остальных классах.

Цель игры – привить подрастающему поколению привычку адекватно решать общественные проблемы, защищать основные человеческие ценности и не оставаться равнодушным.

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[Джозеф Ярак, директор школы]:

«Если мы хотим измениться, то нужно изменяться на местах, в реальной жизни, и быть в контакте с реальностью. Поэтому игра и называется «На земле», поскольку нельзя что-то изменить, сидя на балконе и просто наблюдая».

Школьникам объясняют, что делать в случае чрезвычайной ситуации, например, пожара; или, как поступать, узнав о коррупции.

[Люси Байсари, учительница]:«Эта игра была внедрена у нас примерно два года назад, и я заметила, что мышление учеников меняется. Они научились брать на себя ответственность. Поняли, что нельзя всё игнорировать и говорить: «Это касается не только меня». Нет, можно измениться, и каждый человек должен начать с себя».

Школьники говорят, что почувствовали в себе новые способности.

[Эль Юсеф, школьница]:«Никто из нас не предполагал, что игра изменит наши представления. <…> Я теперь могу мыслить сознательно, ставить себя на место других, чтобы понять, как они будут действовать в конкретной ситуации и как мне на это реагировать».

Проект запустили примерно в 40 школах. Постепенно он охватит все государственные и частные учебные заведения.

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