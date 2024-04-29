Торнадо пронеслись по территориям нескольких штатов США, оставив после себя значительные разрушения и человеческие жертвы. Также..

Десятки торнадо пронеслись по США, есть жертвы

Торнадо пронеслись по территориям нескольких штатов США, оставив после себя значительные разрушения и человеческие жертвы. Также десятки тысяч жителей остаются без электроэнергии.

Начиная с пятницы, на Среднем Западе США зафиксировали десятки смерчей. Пострадали штаты Оклахома, Канзас, Миссури, Арканзас, Техас, Айова и Небраска. Также выпущены предупреждения о возможных наводнениях. В ряде округов введено чрезвычайное положение.

В одном только городе Омаха в Небраске повреждено около 150 домов. Впрочем, здесь обошлось без жертв.

[житель Омахи]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы живы. Вещи можно заменить. Один волонтёр сказал, что вещи отсюда обнаружили в соседнем штате…»

В округе Ланкастер в Небраске смерч обрушил промышленное здание, в котором находилось около 70 человек. Здесь также обошлось без жертв – всех пострадавших удалось вызволить из-под завалов.

А вот в Оклахоме сообщается о четверых погибших. В их числе один ребёнок. Ещё десятки людей пострадали.

Общий ущерб от этих торнадо ещё предстоит оценить.

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