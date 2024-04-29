Десятки торнадо пронеслись по США, есть жертвы

Торнадо пронеслись по территориям нескольких штатов США, оставив после себя значительные разрушения и человеческие жертвы. Также..
Дата загрузки: 2024-04-29
Торнадо пронеслись по территориям нескольких штатов США, оставив после себя значительные разрушения и человеческие жертвы. Также десятки тысяч жителей остаются без электроэнергии.
Начиная с пятницы, на Среднем Западе США зафиксировали десятки смерчей. Пострадали штаты Оклахома, Канзас, Миссури, Арканзас, Техас, Айова и Небраска. Также выпущены предупреждения о возможных наводнениях. В ряде округов введено чрезвычайное положение.
В одном только городе Омаха в Небраске повреждено около 150 домов. Впрочем, здесь обошлось без жертв.
[житель Омахи]:
«Мы еле успели спрятаться в подвале. Мы слышали, как рушилась верхняя часть дома».
[жительница Омахи]:
«Мы живы. Вещи можно заменить. Один волонтёр сказал, что вещи отсюда обнаружили в соседнем штате…»
В округе Ланкастер в Небраске смерч обрушил промышленное здание, в котором находилось около 70 человек. Здесь также обошлось без жертв – всех пострадавших удалось вызволить из-под завалов.
А вот в Оклахоме сообщается о четверых погибших. В их числе один ребёнок. Ещё десятки людей пострадали.
Общий ущерб от этих торнадо ещё предстоит оценить.
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