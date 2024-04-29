Новый вид проворных динозавров открыли в Аргентине

Палеонтологи в Аргентине объявили об открытии нового травоядного динозавра среднего размера. Он быстро бегал и жил..

Палеонтологи в Аргентине объявили об открытии нового травоядного динозавра среднего размера. Он быстро бегал и жил около 90 миллионов лет назад на территории современной Патагонии.

Существо назвали Chakisaurus nekul («чакизавр некул»). Его останки обнаружили в заповеднике Пуэбло-Бланко в южной провинции Рио-Негро. Этот район богат окаменелостями. Ранее здесь находили кости самых разных динозавров, включая млекопитающих, черепах, рыб и другие виды.

По оценкам, самый крупный чакизавр в длину достигал трёх метров, а в высоту – 70 сантиметров.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Родриго Альварес, автор статьи]:

«Этот новый вид был двуногим травоядным, у которого, среди наиболее важных особенностей, был изогнутый хвост. У других динозавров он был прямым. Эта уникальная особенность.».

Палеонтологи отмечают, что чакизавры хорошо и быстро бегали, поскольку их окружало большое количество хищников. Скорость была главной защитой.

[Себастьян Розадилья, соавтор статьи]:«Это было травоядное животное среднего размера. Взрослые особи достигали длины в 3-4 метра. Их тело, как и у других его родственников, населявших южное полушарие в эпоху динозавров, было приспособлено для бега. У него были очень сильные задние конечности и хвост, который позволял ему раскачиваться в стороны для баланса при беге».

Окаменелости обнаружили ещё во время экспедиции 2018 года. Об открытии нового вида стало известно благодаря статье в престижном научном журнале «Меловые исследования».

Короткая ссылка на эту страницу: