Ливни и наводнения в Кении: погибли 76 человек, 11 000 жителей покинули дома

Не менее 76 человек погибли в результате наводнений и оползней в Кении. Ещё 29 получили травмы,..

Не менее 76 человек погибли в результате наводнений и оползней в Кении. Ещё 29 получили травмы, 19 пропали без вести. Стихийное бедствие вызвано муссонными дождями. Они в этом сезоне сильнее и продолжительнее, чем обычно. Правительство говорит, что ситуация станет хуже.

В воскресенье в округе Гарисса на вышедшей из берегов реке Тана перевернулась лодка с десятками людей на борту. Некоторые спаслись, некоторые пропали без вести. Спасатели ищут утонувших.

[Абубакар Садик, выживший]:

«Только 25 из нас смогли спасти. Где остальные? Почему они погибли? Из-за халатности правительства. Люди не виноваты. Это халатность правительства. Так почему же вы стоите у власти? Если не можете помочь людям, которые вас избрали, почему не уходите в отставку?»

А в деревне в округе Макуени оплакивают жертв другого несчастного случая. Здесь водой смыло с парома грузовик с людьми, когда они переправлялись через реку. По словам местных жителей, одиннадцать человек удалось спасти, примерно 20 утонули.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

У Джеймса Мутуку пропал родственник.

[Джеймс Мутуку, родственник жертвы]:

«Там было два грузовика. Я ехал в том, который переправился первым. У нас не было проблем. Но как только мы добрались до другого берега, послышались крики».

Проливные дожди идут в Кении с марта. Из-за них начались оползни и наводнения. Более 130 000 человек пострадали. Не менее 11 000 были вынуждены покинуть дома. В Найроби затопило 64 школы. В целом в зоне бедствия разрушены и повреждены тысячи домов. Также пострадала инфраструктура.

Вице-президент Кении заявил, что правительство выделило на помощь пострадавшим регионам 29 миллионов долларов, но никаких подробностей не сообщил.

Короткая ссылка на эту страницу: