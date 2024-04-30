Больницы Южной Кореи остро нуждаются во врачах

Пока южнокорейские врачи-стажёры продолжают бастовать против планов правительства увеличить квоты на приём студентов в медицинские вузы,..

Пока южнокорейские врачи-стажёры продолжают бастовать против планов правительства увеличить квоты на приём студентов в медицинские вузы, больницы в некоторых небольших городах сталкиваются с острой нехваткой профессионалов.

Директор медицинского центра города Инчхон говорит, что его заведение не может конкурировать с больницами Сеула, которые предлагают услуги высшего уровня.

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[Чо Сын Ён, директор медицинского центра]:«Врачи избегают сельских районов и стекаются в крупные города или столичный регион, чтобы заниматься медицинской практикой. Это критическая проблема, которую необходимо немедленно решить».

В Южной Корее на каждые 10 000 человек приходится 26 врачей. По данным ОЭСР, это один из самых низких показателей среди развитых стран.

Например, в Австрии, занимающей первое место, этот показатель составляет 55 врачей на каждые 10 000 человек.

Именно дефицит заставил правительство разработать план, согласно которому в медицинские вузы начнут принимать больше студентов уже со следующего года.

Но врачи-стажёры уже третий месяц протестуют против этих планов. Они говорят, что правительству необходимо сначала решить проблемы их плохих условий труда.

Между тем, в этой больнице часть отделения диализа почек закрыта последние два года, потому что на должность не смогли найти врача.

Кроме того, в кардиологическое отделение приходят временные врачи из близлежащей университетской больницы.

Основная тяжесть ситуации ложится на пациентов. 82-летняя Юн Гым Чжа не может найти больницу, где можно было бы вылечить её перелом таза.

Она говорит, что ценит систему здравоохранения Южной Кореи, но добавляет, что обеспокоена тем, что в будущем врачей будет недостаточно.

Население страны продолжает стареть. А это означает, что на систему здравоохранения будет оказываться всё больше давления.

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