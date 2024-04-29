Двух редких тигрят представили публике в зоопарке Франции

Двух суматранских тигрят представили публике в зоопарке на севере Франции. Их появление – большой успех для..

Двух суматранских тигрят представили публике в зоопарке на севере Франции. Их появление – большой успех для программ по сохранению исчезающих видов.

Малышей назвали Римба и Тоба. Они родились 22 марта в рамках Европейской программы разведения суматранских тигров.

[Пьер-Луи Фишман, ветеринар зоопарка]:

«Мы очень рады, что наша пара суматранских тигров размножается, поскольку это большой плюс для сохранения вида. Надо сказать, что этот подвид находится под критической угрозой исчезновения в естественной среде. Так, он присутствует в Индонезии, на острове Суматра, но в дикой природе сегодня насчитывается менее 400 особей».

Это второй помёт самки Мени и самца Арго. Сейчас, когда детёнышам исполнился месяц, они весят примерно по 4 килограмма.

[Пьер-Луи Фишман, ветеринар зоопарка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Когда у нас родились два тигренка, мы испытали огромную радость. Мени уже была беременна, и у нас родился один тигрёнок. А теперь их двое, так что для нас это действительно плюс».

Численность суматранских тигров резко сокращается из-за утраты среды обитания и вырубки лесов под сельскохозяйственные угодья, в том числе пальмовые плантации. Угрозу представляет и незаконная охота. Этих тигров ценят за их шкуры и считают грозой домашнего скота.

В этом зоопарке теперь насчитывается пять суматранских тигров. А в целом в зоопарках Европы обитает около 125 представителей этих больших кошек.

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