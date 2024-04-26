Пекинский автосалон – 2024: новинки от Porsche, Mini и Ford

Более 110 новых автомобилей дебютируют на Пекинском международном мотор-шоу. 30 из них представляют крупные производители. Немецкая..
Дата загрузки: 2024-04-27
Китайская BYD представляет две гибридные модели. Компания намерена постепенно уходить от традиционных бензиновых двигателей.[Лу Тянь, сотрудник компании BYD]:
«Эта тенденция необратима».
А это мировая премьера Mini Aceman от BMW. Он полностью электрический и оснащён цифровым дисплеем.[Йохен Голлер, член правления компании BMW]:
«Aceman предлагает новый уровень ощущений, особенно в цифровом пространстве. Он идеально соответствует потребностям китайских клиентов. И одно из ключевых достижений – это первый в отрасли круглый OLED-дисплей. Его дизайн вдохновлён оригинальным интерьером классического Mini».
Японская Nissan демонстрирует четыре новых концепт-кара – два электрических и два подзаряжаемых гибрида.[Макото Утида, директор компании Nissan]:
«За последние несколько лет на китайском рынке многое изменилось. Потребности клиентов и рынок быстро меняются. На правила влияют местные конкуренты. В Nissan осознали, что надо срочно отреагировать и сохранить конкурентоспособность».
В целом на автосалоне представили около 300 электрокаров и гибридов.
Между тем американский Ford привёз новые Mustang и Bronco с двигателями внутреннего сгорания.
В выставке также участвуют компании General Motors, Honda, Mercedes, Tesla, Toyota, Rolls-Royce, KIA и другие. Мотор-шоу продлится до 4 мая.
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