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70-летие первого фильма о «Годзилле» отмечают в Японии

70-летие первого фильма о «Годзилле» отмечают в Японии

100-метровый монстр проявился на фасаде здания Токийского столичного правительства. В Японии празднуют 70-летний юбилей Годзиллы. Первый..

Дата загрузки: 2024-04-29

70-летие первого фильма о «Годзилле» отмечают в Японии

100-метровый монстр проявился на фасаде здания Токийского столичного правительства. В Японии празднуют 70-летний юбилей Годзиллы. Первый фильм о гигантском монстре-мутанте вышел на экраны в 1954 году. В честь юбилейной даты создали впечатляющую цифровую проекцию.

[житель Токио]:
«Проекционное изображение очень хорошее. Как житель Токио я считаю замечательным то, что проходят такие мероприятия. И независимого от того, платные они или нет, на них приходит много гостей».

[туристка]:
«Это великолепно, замечательно. Такие мероприятия оживят этот район. Токио меня впечатлил».

Годзилла – это вымышленный гигантский доисторический ящер. Он был в анабиозе, но проснулся и мутировал после испытания водородной бомбы. Монстр умеет плавать, а также обладает способностью извергать «атомное дыхание». О Годзилле сняли много фильмов, сериалов и мультфильмов, причём не только в Японии.

В Токио цифровое изображение знаменитого монстра будут демонстрировать до 6 мая. Это поможет привлечь больше туристов в район Синдзюку, где находится один из самых известных парков Японии.
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