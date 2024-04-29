Британский король Карл III возвращается к выполнению общественных обязанностей

Британцы приветствуют новость о том, что король Карл III вернётся к выполнению своих общественных обязанностей. Он..
Дата загрузки: 2024-04-29
Букингемский дворец объявил в пятницу, что монарх добился хороших успехов после лечения и периода выздоровления.[жительница Великобритании]:
«Да, мы очень рады слышать, что он поправляется и может вернуться на работу. Я уверена, что он рад быть вне дома, рад показать, что он в добром здравии». [житель Великобритании]:
«Да, это отличные новости. Печально было получить известие о раке, и что его выявили одновременно и у него, и у Кэтрин. Так что здорово, что он идёт на поправку, снова будет в хорошей форме и снова будет присматривать за нацией, как он всегда это делал». [житель Великобритании]:
«Полагаю, это хорошая новость для него и весьма благоприятная новость для нации».
В феврале Букингемский дворец сообщил, что у 75-летнего короля была диагностирована неуточнённая форма рака. Её выявили во время обследования после корректирующей процедуры связанной с увеличенной простатой.
Хотя Карл III продолжал заниматься официальными государственными делами, диагноз заставил его отложить общественные мероприятия, чтобы начать лечение и посвятить время отдыху.
Тем временем, месяц назад также объявили, что рак выявили у принцессы Уэльской Кейт, и что она проходит профилактическую химиотерапию. Курс она начала в конце февраля.
Тип опухоли также не раскрывается. Кейт тоже не появлялась на публике со времени операции на брюшной полости в январе.
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