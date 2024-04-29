Забавные корги в костюмах из «Звёздных войн» пришли на выставку-косплей в Москве

На «звёздную дорожку» выходят джедаи, дроиды, дарты вейдеры, принцесса лея и мастер йода. Все эти знаменитые..
Дата загрузки: 2024-04-29
На «звёздную дорожку» выходят джедаи, дроиды, дарты вейдеры, принцесса лея и мастер йода. Все эти знаменитые роли в этот раз достались забавным собакам породы корги. Пушистые модели выступают в Москве на мероприятии, посвящённом предстоящей выставке «В далёкой-далёкой Галактике».
Корги посостязались за победу в конкурсе на лучший костюм в стиле «Звёздных войн». Ну а владельцы тем временем задумались, на стороне какой силы их питомцы.
[Екатерина, владелица собак]:
«Хорошо владеют равновесием, поэтому они у нас на светлой стороне, за джедаев, за мир в Республике и во всём мире, и во всей Вселенной».
[Анастасия, владелица корги]:
«Ну вообще, она зверь. Поэтому я склоняюсь к тому, что она на тёмной стороне».
[Кирилл, владелец собаки]:
«Она и на светлой, и на тёмной. Моментами она на тёмной стороне».
Владельцы вместе с питомцами прошли мини-квест. Также каждый желающий мог сделать световой меч своими руками. Ну а гостям выставки дали возможность выбрать мистера и миссис Галактику среди коротколапых моделей. Кроме того, на мероприятии прошёл корги-забег.
Короткая ссылка на эту страницу: