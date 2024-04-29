Дети снова плачут в токийском храме Сэнсодзи. Здесь проходит ежегодное мероприятие, которое называют «Плачущее сумо». Борцы..

Плачущие малыши и борцы сумо: в Токио прошли соревнования, на которых пугали детей

Дети снова плачут в токийском храме Сэнсодзи. Здесь проходит ежегодное мероприятие, которое называют «Плачущее сумо».

Борцы из клуба Университета Нихон держат в руках малышей, а организаторы надевают разные маски лис и демонов, чтобы их напугать.

Кто из малышей заплачет первым, тот и победил.

[Маю Ямамото, участница мероприятия]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мой ребёнок плакал прямо перед началом соревнования, поэтому я думала, что мы сможем победить. Однако в тот момент, когда борец сумо его держал, он улыбался. В конце концов, это просто хорошие воспоминания». [Юми Мицусима, участница мероприятия]:

«Это чудесное традиционное мероприятие, которое станет хорошим воспоминанием для детей. Если традиция перейдёт к поколению моей дочери, это станет хорошей памятью и для них, поэтому я думаю, что это хорошее событие».

Мероприятие «Плачущее сумо» впервые провели в 1991 году. Японцы считают, что это принесёт их детям здоровье и благополучие.

В этом году в мероприятии приняло участие около 100 малышей.

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