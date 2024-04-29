Плачущие малыши и борцы сумо: в Токио прошли соревнования, на которых пугали детей

Дети снова плачут в токийском храме Сэнсодзи. Здесь проходит ежегодное мероприятие, которое называют «Плачущее сумо». Борцы..
Дата загрузки: 2024-04-29
Дети снова плачут в токийском храме Сэнсодзи. Здесь проходит ежегодное мероприятие, которое называют «Плачущее сумо».
Борцы из клуба Университета Нихон держат в руках малышей, а организаторы надевают разные маски лис и демонов, чтобы их напугать.
Кто из малышей заплачет первым, тот и победил.
[Маю Ямамото, участница мероприятия]:
«Мой ребёнок плакал прямо перед началом соревнования, поэтому я думала, что мы сможем победить. Однако в тот момент, когда борец сумо его держал, он улыбался. В конце концов, это просто хорошие воспоминания».
[Юми Мицусима, участница мероприятия]:
«Это чудесное традиционное мероприятие, которое станет хорошим воспоминанием для детей. Если традиция перейдёт к поколению моей дочери, это станет хорошей памятью и для них, поэтому я думаю, что это хорошее событие».
Мероприятие «Плачущее сумо» впервые провели в 1991 году. Японцы считают, что это принесёт их детям здоровье и благополучие.
В этом году в мероприятии приняло участие около 100 малышей.
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