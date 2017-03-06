Жители Ки-Уэста сыграли на морских раковинах

Удивительный и весёлый конкурс собрал десятки участников и зрителей рядом с одним из музеев Ки-Уэста в штате Флорида. Здесь, на сцене, надо показать своё умение игры на морской раковине.

Кто-то натренировался долго дуть в этот инструмент, кто-то решил поразить жюри необычным способом исполнения, а кто-то разыгрывает целое представление. Можно выступать в одиночку, а можно – группой. Оригинальные костюмы добавляют зрелищности. Главное здесь – завоевать признание зрителей и высокую оценку жюри.

При этом в конкурсе может участвовать любой. Надо лишь иметь морскую раковину, зарегистрироваться, ну и, конечно, — научиться извлекать из инструмента благозвучную мелодию.

[Джейн Чолмен, победительница конкурса]:

«Чтобы сыграть на раковине, нужно просто напрячь губы и попробовать дунуть. Звук, который вы извлечёте из неё, будет удивительным. Просто попробуйте, и всё получится».

Морская раковина – символ Ки-Уэста. Она изображена на флаге города. Традиция игры на этом природном инструменте – многовековая. Однако на некоторое время она была забыта. Возродили её более полувека назад.

Конкурс разделён на несколько категорий. Участвуют в нём и стар, и млад. Ну а зрители стараются поддержать всех конкурсантов аплодисментами и громким одобрительным криком.